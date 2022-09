Access point Wi-Fi 6E per esterni: il primo è di Extreme Networks

Extreme Networks presenta Extreme AP5050, il primo access point (AP) Wi-Fi 6E per esterni del settore, ottimizzato per l’implementazione all’aperto, nei centri congressi, negli ospedali, nelle università e negli impianti sportivi. L’AP5050 offre una migliore esperienza wireless, una maggiore velocità e la riduzione delle interferenze, e consente alle grandi strutture all’aperto di operare su uno spettro fino a tre volte superiore rispetto alle precedenti generazioni del Wi-Fi.

L’AP5050 permette inoltre di sviluppare reti a prova di futuro, grazie all’infrastruttura progettata per supportare applicazioni di nuova generazione con elevata ampiezza di banda e dispositivi IoT, migliorare l’operatività della rete e l’esperienza degli utenti, e creare una base per monetizzare i nuovi servizi mobili.

Caratteristiche e principali vantaggi

Wi-Fi ad alta velocità . L’access point Wi-Fi 6E per esterni offre una connettività wireless ad alta velocità ottimizzata per gli ambienti ad alta densità e per le applicazioni e i dispositivi ad alta intensità di banda utilizzati sia dagli addetti che dagli utenti all’interno delle strutture. Il Wi-Fi 6E ha accesso a uno spettro fino a 1.200 MHz che migliora la QoS (qualità del servizio) negli ambienti ad alta densità, ottimizza le prestazioni delle nuove applicazioni e crea esperienze migliori per gli utenti.

Efficienza e prestazioni . Progettato in modo specifico per ambienti esterni ad alta densità, l'AP5050 è dotato di tre radio 4×4:4 che forniscono velocità di trasmissione dati aggregate 802.11ax ad alta efficienza con prestazioni fino a 10 Gpbs, e unisce Wi-Fi 6E, sicurezza avanzata e funzionalità AI/ML in un'unica soluzione.

Migliore sicurezza . A differenza degli altri AP che effettuano una scansione solo part-time, l'AP5050 è dotato di un sensore tri-frequenza dedicato che esegue una scansione full-time alla ricerca di dispositivi rogue, riducendo significativamente il rischio di vulnerabilità e attacchi senza compromettere le prestazioni della rete. L'access point Wi-Fi 6E supporta anche la più recente certificazione di sicurezza WPA3 di Wi-Fi Alliance, un firewall DPI stateful per l'accesso in base al contesto, Private Pre-Shared Key (PPSK) per proteggere gli ambienti IoT, Extreme Fabric Attach per il provisioning automatico e un sensore di analisi della posizione.

Flessibile, facile da ordinare e da installare . L'AP5050 offre diverse opzioni di installazione, tra cui il montaggio a parete, sotto il sedile o su palo, o access point con antenne selezionabili via software, per garantire un'esperienza mobile senza soluzione di continuità in aree molto ampie. Essendo una piattaforma hardware universale, l'AP5050 è disponibile come SKU globale ed è dotato di una funzionalità dual-persona che consente agli utenti di utilizzare il sistema operativo preferito, e facilita la distribuzione come servizio gestito dal cloud o on-premise.

Controllo, informazioni e analisi basati sul cloud. Abbinato alla piattaforma di gestione ExtremeCloud IQ, l'AP5050 dispone di un unico pannello di controllo delle prestazioni, dello stato di salute e della sicurezza della rete, e offre informazioni e analisi sull'utilizzo delle app e sull'efficienza delle operazioni.

“In qualità di primo access point Wi-Fi 6E per esterni disponibile sul mercato, l’AP5050 offrirà la possibilità di introdurre nuovi servizi ed esperienze mobili nelle grandi strutture all’aperto“, afferma Dan DeBaker, Senior VP Products di Extreme Networks. “Extreme conosce le esigenze di una connettività sicura, affidabile e senza interruzioni nelle grandi strutture, come dimostrano le relazioni con le principali organizzazioni sportive professionistiche nel mondo, con gli ospedali, i centri congressi e le università, e alcuni luoghi iconici come l’Olympiastadion di Berlino, il Los Angeles Coliseum e fra poco anche l’Old Trafford Stadium. L’AP5050 sblocca anche il potenziale per portare i servizi mobili fino al perimetro della struttura e creare nuove opportunità di monetizzazione e una migliore esperienza per i clienti“.