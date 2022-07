Zwarte Cross sceglie la connettività cablata e wireless di Extreme Networks

Extreme Networks fornisce la connettività cablata e wireless a Zwarte Cross, il più grande evento artistico, musicale e motociclistico nel mondo, che si tiene in Olanda dal 14 al 17 luglio 2022. La manifestazione ospita più di 250 band e 34 palchi distribuiti su 165 ettari, il che la rende il più grande evento di intrattenimento del mondo.

Extreme Networks collabora con Indicium B.V. e Palo Alto Networks per offrire un’esperienza di connettività sicura sia agli organizzatori sia ai partecipanti, grazie agli access point Extreme Wi-Fi 6 che garantiscono la necessaria ampiezza di banda a servizi e applicazioni, tra cui l’app dedicata Zwarte Cross 2022. Gli organizzatori gestiscono la rete attraverso ExtremeCloud IQ, e questo semplifica l’individuazione e la risoluzione dei problemi di rete, mentre ExtremeAnalytics fornisce maggiori informazioni sull’efficienza operativa e sul comportamento e le preferenze dei partecipanti, e questo permette di personalizzare e migliorare l’esperienza complessiva del festival.

Extreme Fabric Connect & Fabric Attach ed ExtremeControl consentono inoltre di collegare in modo sicuro tutti i dispositivi del personale, gli oggetti IOT e i servizi. Fabric Connect fornisce una rete scalabile e resiliente per la gestione delle circa 100 telecamere di sorveglianza IP utilizzate nelle aree del festival.

Ronnie Degen, co-fondatore di Feestfabriek AKG BV, l’azienda che organizza Zwarte Cross, ha affermato: “La rete è il protagonista invisibile dell’evento, perché deve essere in grado di offrire un’esperienza ottimale, al personale, agli artisti e agli spettatori, che si aspettano un Wi-Fi fluido per catturare, condividere e coinvolgere i contenuti durante la manifestazione. Lo staff IT deve essere certo che la rete sia sicura e funzionale, e deve avere visibilità in tempo reale sulle prestazioni. Per questo abbiamo scelto Extreme, Palo Alto e Indicium B.V come partner, per garantire che l’evento fosse strutturato in modo tale da rendere l’esperienza coinvolgente, sicura e memorabile”.