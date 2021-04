Acer for Education saràal Microsoft Edu Day, dedicato al mondo della Scuola, dell’Università, della Ricerca e della Cultura, che si terrà il 21 Aprile in streaming.

Giunto alla sua sesta edizione, l’evento organizzato sotto i protocolli di intesa con il Ministero dell’Istruzione e CRUI, sarà una giornata rivolta all’approfondimento e al confronto con i principali attori del settore sulle grandi opportunità e sfide poste dalla tecnologia in questo periodo.

La partecipazione al Microsoft Edu Day dimostra il continuo e costante coinvolgimento di Acer for Education nel mondo della scuola con l’obiettivo di offrire soluzioni complete e di stabilire con l’ambiente scolastico un dialogo costruttivo per capirne sempre meglio le esigenze soprattutto in questo particolare e delicato momento. Acer for Education offrirà il proprio contributo nell’analizzare come le tecnologie possano supportare ragazzi e docenti in questo cambiamento radicale del metodo di insegnamento del corpo scolastico e soprattutto di apprendimento e coinvolgimento degli studenti.

La trasformazione digitale che coinvolge il mondo scolastico sta cambiando la modalità di trasmissione di conoscenze e competenze. Stiamo vivendo un processo di forte ibridazione tra fisico e digitale in cui il supporto della tecnologia risulta essere fondamentale per aiutare a disegnare nuovi percorsi per la didattica in presenza o remota.

“EDU Day, Hybrid Experience!” sarà articolato in una sessione plenaria che vedrà la partecipazione di ospiti d’eccellenza del mondo delle istituzioni e della scuola. Durante tali interventi Acer for Education presenterà un progetto di grande qualità realizzato con l’Istituto Europeo di Design, prestigiosa scuola di alta formazione e ricerca nelle discipline del Design, della Moda, delle Arti Visive e della Comunicazione.

Riccardo Tavola, Country Education Lead Acer Italy afferma:”Il progetto con l’Istituto Europeo del Design si basa sullo sviluppo di nuovi scenari per il brand ConceptD, la nostra linea di prodotto progettata per il mondo dei Creator e dei Designer. Gli studenti coinvolti hanno presentato possibili modelli di prodotto che rispondessero alle nuove e future esigenze dei professionisti. Questa esperienza collaborativa con gli studenti IED ha avuto per noi grande rilevanza perchè ci ha permesso di apprezzare l’alta qualità dei lavori presentati, dimostrandoci come i giovani creativi possano ispirarci nello sviluppare device futuri che rispondano alle esigenze del creativo sempre in evoluzione. I prodotti ConceptD, basati su Windows 10 Pro, si sono rivelati essere i dispositivi ideali per offrire ai Creator il giusto strumento per trasformare ogni idea creativa in un eccellente progetto.”

Nel corso degli Hybrid Labs pomeridiani Acer for Education presenterà innovative soluzioni tecnologiche oltre ad una panoramica sul ruolo della tecnologia oggi e sulle possibili prospettive future, fra Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata.

Verrà analizzato il ruolo fondamentale della tecnologia nelle nuove esperienze d’ibridazione fra fisico e digitale e gli strumenti necessari per poter soddisfare i bisogni d’apprendimento degli studenti e prepararli alle sfide future del mondo del lavoro.

Di seguito il programma della giornata

Edu Day 2021 – Hybrid Experience

Plenaria Mercoledì 21 Aprile | 9.30 – 13.30

Edu Day 2021 – Acer Hybrid Labs

Mercoledì 21 Aprile | 14.30-15.30

Perché i notebook Acer con Windows 10 facilitano la DDI e la DAD nella scuola secondaria 2° grado.

Mercoledì 21 Aprile | 16.00-17.00

Con la Scuola, per la Scuola: l’impegno di Acer for Education per l’integrazione digitale nella didattica.

