Morena Maestroni nominata Vendor Alliance & Marketing Director di Exclusive Networks per Italia, Grecia, Malta e Cipro

A cinque anni dal suo ingresso in Exclusive Networks, Morena Maestroni assume il ruolo di Vendor Alliance & Marketing Director di Exclusive Networks per Italia, Grecia, Malta e Cipro. Morena fa parte della prima linea di manager del team italiano, con riporto al CEO, e nel nuovo ruolo di Direttore Vendor Alliance – che va ad aggiungersi al ruolo già consolidato di Direttore Marketing – Morena avrà il compito di sovrintendere le relazioni con i Vendor e di coordinare un team di sette Vendor Manager che gestiscono i vari brand distribuiti.

Inoltre, la parte marketing è stata ampliata con un team dedicato alla profilazione, reclutamento del canale ed espansione del portafoglio, denominato Hunting Team, un mix tra telemarketing e inside sales primo miglio.

Con un’esperienza trentennale nel Channel & Marketing Management e nel GoTo Market, e una profonda conoscenza del mondo IT, Morena metterà a disposizione dell’azienda le sue doti di Team Leadership e Business Management per coordinare il gruppo di lavoro che ogni giorno sviluppa opportunità per i Vendor nei confronti di reseller e system integrator. Morena avrà il compito di supportare le attività sales con la creazione di campagne marketing, eventi e webinar progettati per guidare la crescita di Exclusive Networks e dei Vendor rappresentati. Sarà anche responsabile del lancio di nuove iniziative che l’azienda metterà in atto e che vedranno al centro i partner con potenzialità di sviluppo e la vendita di servizi professionali.

“È entusiasmante aggiungere nuove responsabilità, con la possibilità di arricchire le proprie conoscenze e contribuire alla continua crescita e consolidamento nel mercato di un’azienda come Exclusive Networks, la cui mission è quella di rendere il mondo digitale sempre più sicuro, tramite l’adozione da parte delle aziende utenti di solide strutture di sicurezza, attraverso i partner e i system integrator. Una grande ed importante sfida che poteva essere raccolta solo da chi come noi è uno specialista globale nella Cybersecurity” ha dichiarato Morena Maestroni, Vendor Alliance & Marketing Director Italy, Greece, Malta & Cyprus di Exclusive Networks.

Morena Maestroni vanta una lunga carriera professionale e una conoscenza profonda del mondo IT e del canale, avendo iniziato il suo percorso come SW developer e Pre/Post Sales per passare al marketing e alla distribuzione in Anixter ed Esprinet, ricoprendo il ruolo di Business Unit Manager HP; prima di approdare in Exclusive Networks è stata Product Marketing Manager BU Security in Hitachi Systems CBT e Marketing Manager per IVRI, Citrix Systems e Trend Micro.

Appassionata di viaggi, trekking e fotografia, è sempre pronta a mettersi continuamente in gioco