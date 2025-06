Ai TV OLED LG 2025 la certificazione “True Visual Experience”

LG Electronics (LG) annuncia che la collezione TV OLED 2025 ha ottenuto dal rinomato ente tedesco di test e certificazione TÜV Rheinland la certificazione “True Visual Experience” in condizioni di illuminazione indoor.

Nel corso di un rigoroso processo di valutazione, TÜV Rheinland ha assegnato ai nuovi TV OLED LG il punteggio massimo (“Perfect”) in cinque aree chiave della qualità dell’immagine: profondità dei neri, vividezza dei colori, contrasto, resa delle sfumature e modulazione del contrasto in ambienti illuminati. I test sono stati condotti con una luminosità ambientale di 500 lux – equivalente a quella di un salotto con luce naturale – dimostrando la capacità dei TV OLED LG di mantenere un’elevata fedeltà di riproduzione sia in termini di accuratezza sia di profondità dell’immagine in diverse condizioni di luce.

Oltre alla certificazione TÜV Rheinland, i display LG OLED hanno ricevuto le certificazioni “Perfect Black” e “Perfect Color” da UL Solutions e la certificazione per fedeltà cromatica al 100% e il volume colore al 100% da Intertek.

Secondo la società di analisi di mercato Omdia, LG ha riconfermato la propria leadership nel mercato globale dei TV OLED anche nel 2025: nel primo trimestre del 2025, infatti, l’azienda ha ottenuto una quota di mercato pari a circa il 52% in termini di unità spedite. Inoltre, ad aprile 2025, LG è diventato il primo brand a superare i 10 milioni di TV OLED venduti in Europa.