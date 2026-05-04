SureColor SC-F20000: Epson presenta una nuova stampante industriale

Epson annuncia SureColor SC-F20000, una nuova stampante industriale a sublimazione progettata per aiutare i fornitori di servizi di stampa e i produttori di abbigliamento sportivo a velocizzare la produzione mantenendo risultati costanti e di alta qualità. SureColor SC-F20000 sarà esposta nello stand Epson (Padiglione 3, Stand C75) a Fespa Global Print Expo 2026 (Barcellona 19-22 maggio), dove i visitatori potranno vedere la soluzione di stampa in un flusso di lavoro incentrato sulla produzione e valutare i campioni di produzione che mostrano le possibilità della sublimazione in applicazioni di abbigliamento sportivo, tessile e soft signage.

“Fespa è la cornice ideale – ha dichiarato Renato Sangalli, Head of Sales Commercial & Industrial printing division di Epson Italia – per mostrare come le ultime innovazioni di Epson nel settore tessile si traducano in una produzione affidabile e reale. Con SureColor SC-F20000, offriamo ai produttori di grandi volumi un nuovo percorso che combina velocità, uniformità e robustezza, per supportare qualsiasi tipo di produzione, dall’abbigliamento sportivo di alta qualità alla moda, dagli articoli per la casa alla produzione tessile scalabile.”

Progettata per fornire prestazioni e qualità elevate

Costruita per supportare ambienti di produzione ad alto volume, SC-F20000 è il primo modello a sublimazione di Epson dotato di otto testine di stampa PrecisionCore MicroTFP, sviluppate per garantire una produzione stabile grazie alla loro configurazione.

SC-F20000 supporta anche la stampa continua grazie alle taniche di inchiostro da 10 litri e alla commutazione automatica dell’inchiostro (Hot Swap) per ridurre la necessità di interventi dell’operatore. Per garantire prestazioni prevedibili, Epson ha progettato la stampante con meccanismi di protezione dalla polvere, tra cui una ventola di aspirazione e un pulitore dei supporti, per minimizzare l’accumulo di polvere e ridurre il rischio di intasamento degli ugelli.

Per le attività che prevedono lavori prolungati e supporti più pesanti, Epson offrirà una soluzione opzionale per rotoli Jumbo, in grado di supportare la gestione di rotoli di maggiore capacità.

SC-F20000 è progettata per garantire produttività e stabilità, con caratteristiche studiate per supportare lunghi cicli di produzione con alta affidabilità:

− Prestazioni ad alta velocità con modalità di stampa fino a circa 306m2/h con impostazioni veloci e risoluzione minima di 600×600 dpi.

− Taniche di inchiostro di grande capacità (10 litri) e funzionalità Hot Swap per supportare la stampa continua di lunga durata, riducendo le interruzioni.

− Riscaldamento/asciugatura su due lati, che aiuta a minimizzare il distacco dell’inchiostro e ridurre le grinze dopo la stampa.

− Meccanismi di riduzione della polvere (ventola di aspirazione e pulitore dei supporti) che aiutano a ridurre l’accumulo di polvere e a minimizzare l’intasamento degli ugelli.

− Tecnologie Epson per la qualità dell’immagine che includono: Epson Precision Dot, che integra mezzitoni multistrato, LUT e Microweave, per supportare una produzione robusta e uniforme nella produzione a più teste di stampa.

− Il modello F20000 viene fornito con il software Epson Edge Print Pro.

Caratteristiche principali in sintesi

− Larghezza di stampa: 76,8″ (1.950 mm)

− Testine di stampa: PrecisionCore MicroTFP, 8 testine di stampa

− Configurazione dell’inchiostro: Inchiostro Ultrachrome DS (4 colori)

− Capacità taniche inchiostro: 10L d’inchiostro con commutazione automatica Hot Swap

− Produttività: Fino a circa 306 m²/ora nella modalità più veloce

− Caratteristiche dei supporti: Rotolo Jumbo opzionale

− Affidabilità: riduzione della polvere grazie alla ventola di aspirazione e al pulitore dei supporti.