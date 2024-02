Aikom: sicurezza a 360° a Tao Sicurezza 2024

Aikom Technology, distributore di soluzioni e tecnologie per progetti in ambito ICT, sicurezza, videosorveglianza e radiocomunicazione professionale, parteciperà alla terza edizione di TaoSicurezza, la fiera biennale del settore sicurezza, domotica ed automazione per il sud Italia e Malta, che si terrà al Palalumbi di Taormina il 19 e 20 Aprile 2024. Aikom, sarà presente con il suo team di esperti e il suo knowhow per presentare le innovative soluzioni in tema di videosorveglianza, sicurezza urbana e stradale ed ecosistemi tecnologici gestiti con piattaforme cloud.

Aikom è riconosciuta come uno dei principali distributori italiani nel settore dell’ICT e della videosorveglianza, una reputazione di eccellenza derivante da competenze consolidate e relazioni solidamente radicate nel panorama nazionale. Tale reputazione si estende ora anche oltre i confini nazionali grazie ad Aikom International.

Comunicazione unificata: Aikom presenta una sinergia di tecnologie che garantiscono la massima sicurezza

Aikom Technology sarà in prima linea nella presentazione dell’innovativo Safety & Security Ecosystem di Motorola Solutions, una soluzione che integra in modo sinergico la comunicazione vocale, radio e broadband con i sofisticati sistemi TVCC Avigilon e Pelco, potenziati dall’intelligenza artificiale e arricchiti da avanzate capacità di analisi. Questo ecosistema integrato consente una comunicazione istantanea e senza interruzioni tra telecamere, bodycam, radio, smartphone, telefoni e sistemi di interfonia, offrendo un livello di sicurezza immediato e senza precedenti.

Per gestire il flusso di dati richiesto dai diversi dispositivi di sicurezza, Aikom presenterà soluzioni di networking personalizzate per ogni scenario, tra cui le proposte di Cambium Networks per il settore enterprise e quelle di Peplink per reti di trasporto, reti marittime o di emergenza. Per garantire la sicurezza in ogni contesto, l’ecosistema si completa con i prodotti di Townet, dispositivi altamente performanti e affidabili che forniscono alimentazione ai dispositivi video, networking e sistemi di interfonia.

L’evoluzione della sicurezza stradale

Presso lo stand Aikom vi sarà uno spazio dedicato alla Sicurezza Stradale. Qui verranno messe in mostra le ultime soluzioni di Selea, tra cui telecamere di lettura targhe e software avanzati per la gestione intelligente dei dati. Inoltre, presenteremo i rivoluzionari dispositivi e software di Safety 21, come iCam3D, che consente una rapida ricostruzione in 3D dell’ambiente circostante, includendo rilievi planimetrici, metrici e fotografici in pochi minuti. Queste innovazioni stanno cambiando radicalmente i tradizionali approcci alla sicurezza stradale.