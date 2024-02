Aikom Technology: uno sguardo al passato e uno al futuro

Innovazione, crescita internazionale e focus sul settore della sicurezza sono gli orizzonti a cui mira Aikom Technology, un distributore di soluzioni e tecnologie per progetti in ambito ICT, sicurezza, videosorveglianza e radiocomunicazione professionale che opera in un contesto nazionale e internazionale in continua evoluzione. Guardando al 2023, è stato un periodo di sfide e opportunità a causa del complesso contesto geopolitico.

Condividiamo, di seguito, un’intervista a due figure chiave dell’azienda: Mauro Renzi, General Manager e Raffaele Bianchi, Sales & Marketing Director di Aikom Technology per comprendere le performance aziendali, le sfide affrontate e le tendenze di mercato che guidano le decisioni strategiche.

Panoramica del 2023 di Aikom Technology

Mauro Renzi ha sottolineato che il 2023 è stato complesso a causa di un contesto nazionale e internazionale intriso di complessità geopolitica. Nonostante ciò Aikom ha conseguito risultati eccellenti, guadagnando ulteriore valore grazie al significativo contributo derivante dal processo di internazionalizzazione avviato già nel 2021.

Raffaele Bianchi ha aggiunto che, nonostante le difficoltà, la strategia implementata già da diversi anni di differenziazione dei prodotti e di presenza in più segmenti complementari di mercato hanno permesso di far fronte a difficoltà oggettive di alcuni mercati bilanciando con crescite significative in altri.

Affrontare le sfide con differenziazione e innovazione

Negli ultimi anni, Aikom Technology ha dovuto confrontarsi con sfide notevoli, tra cui i ritardi nei tempi di approvvigionamento causati dai lockdown e dalle instabilità geopolitiche, insieme ai cambiamenti nel panorama distributivo.

Mauro Renzi ha raccontato la necessità di aumentare i livelli di stock, parallelamente all’incremento dei tassi di interesse, il che ha richiesto un’attenta attività di gestione e controllo del riassortimento dello stock di magazzino, ma grazie a questo approccio, l’azienda è riuscita a razionalizzare e focalizzare l’impegno finanziario, superando con successo la difficile congiuntura. Dal punto di vista delle sfide commerciali, Raffaele Bianchi ha evidenziato i cambiamenti nel mercato B2B, guidati da nuove dinamiche. In tale scenario Aikom Technology ha adottato la strategia di essere un “innovation enabler” per il mercato, proponendosi come facilitatore dell’innovazione per i propri clienti e interlocutore di fiducia per uno sviluppo del business assieme al partner. Inoltre Aikom ha puntato ad avere un portfolio di prodotti di alta qualità complementari tra loro per creare ecosistemi tecnologici e questa è stata la chiave per affrontare le sfide commerciali.

Gli obiettivi del 2024

Guardando al futuro, Mauro Renzi, General Manager, ha indicato che Aikom Technology continuerà a investire per la crescita, consolidando l’espansione internazionale.

Raffaele Bianchi, Sales & Marketing Director ha confermato l’internazionalizzazione ed esplicitato gli obiettivi di crescita in settori chiave come sicurezza, videosorveglianza e controllo degli accessi, evidenziando la presenza di Aikom come protagonista in tali ambiti. Attraverso le strategie dei brand di riferimento, come Motorola Solutions, Cambium Networks e Avigilon, l’azienda mira a implementare in modo efficace soluzioni innovative sul mercato. L’attenzione si rivolge anche al settore networking, in particolare al mercato dell’enterprise, dove Aikom intende consolidare la propria riconoscibilità come attore di rilievo.

Espansione internazionale e strategie di penetrazione

Aikom International è nata per servire l’area Balcanica ma si è estesa con successo in Grecia, Turchia e Qatar. Per il processo di internazionalizzazione la dirigenza ha sottolineato l’importanza di uno studio accurato dei contesti per un investimento strategico. Le strategie adottate da Aikom International riflettono l’approccio di Aikom Technology, ponendo l’azienda come punto di riferimento non solo nella distribuzione, ma anche nel supporto ai clienti, incarnando il concetto di distributore a valore aggiunto.

Mercato: tendenze e competizione

In un mercato in costante evoluzione, Aikom Technology si adopera per anticipare le tendenze chiave che influenzano il settore. Per far ciò Mauro Renzi racconta dell’investimento nelle competenze e nella formazione dei collaboratori.

Sul tema competizione, Raffaele Bianchi mette in rilievo l’aumento dei vendor di media/bassa fascia sul mercato che ha portato la crescente offerta standardizzata dei prodotti. Per far fronte a questo contesto Aikom punta a differenziarsi attraverso brand d’eccellenza e servizi di supporto al partner per generare nuovi business. Queste strategie riflettono la volontà dell’azienda di mantenere un posizionamento di alto livello sia nelle soluzioni offerte che nei servizi a supporto del cliente.

Aikom Technology e le prospettive dei mercati futuri

All’interno dei segmenti di business di Aikom Technology, le prospettive di maggiore crescita nel 2024 si concentrano inequivocabilmente nel settore della sicurezza. Mauro Renzi ha identificato la sicurezza come il settore di maggiore crescita, considerando l’incremento dell’innovazione tecnologica e la crescente necessità di sicurezza in vari ambiti. Raffaele ha aggiunto che il concetto di sicurezza è notevolmente cambiato nel tempo. Mentre in passato si faceva riferimento principalmente alla videosorveglianza, oggi il panorama è caratterizzato da ecosistemi complessi formati da dispositivi radio, video, audio e piattaforme di gestione cloud, tutti interconnessi in tempo reale. Questo cambiamento sostanziale rende difficile tracciare nette distinzioni tra i diversi segmenti di business, poiché tutto converge in un unico ecosistema che abbraccia diverse tecnologie, con l’obiettivo finale di garantire la sicurezza in un ambiente. La sicurezza, declinata in una vasta gamma di contesti diversi, rappresenta un bisogno concreto che si prevede continuerà a crescere nel futuro prossimo.

In conclusione guardando al futuro, Aikom Technology proietta un 2024 di consolidamento della sua presenza internazionale e focalizzazione nel settore della sicurezza considerata in senso ampio. Continuando con una gestione strategica intrapresa negli ultimi anni, l’azienda è pronta ad affrontare nuove sfide e a guidare il mercato con determinazione e differenziazione.