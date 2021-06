Arlo, azienda del settore della sicurezza domestica, offre soluzioni per tenere sempre sotto controllo la sicurezza della propria abitazione. Dalla videosorveglianza degli spazi interni a quelli esterni, le soluzioni offerte consentiranno agli utenti di tenere tutto sotto controllo.

Gli ultimi arrivati in casa Arlo, sono tre sistemi di sicurezza che permettono di controllare la propria abitazione anche da lontano, grazie anche alla compatibilità con i servizi di domotica in circolazione.

Arlo Essential Video Doorbell è il campanello innovativo di Arlo progettato per permettere di rispondere anche se non presenti in casa in modo semplice e veloce dal proprio smartphone, una soluzione ideale per i lunghi periodi di assenza da casa.

Si tratta di un campanello video full picture senza fili, caratterizzato da un ampio angolo di visualizzazione diagonale di 180° e video HD con tecnologia HDR. Installabile ovunque, con durata della batteria fino a sei mesi, premuto, attiva una chiamata direttamente sullo smartphone dell’utente. E’ compatibile anche con Google Home, Amazon Alexa e Smarthings. Arlo Essential Video

Arlo Indoor Camera, invece, ha una funzionalità che permette di ricevere notifiche direttamente sul proprio smartphone alla rilevazione di un qualsiasi movimento, assicurando una videosorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La nuova videocamera acquisisce video nitidi, anche con visione notturna, in HD 1080p, ottenendo immagini chiare di quel che sta avvenendo all’interno della propria abitazione, giorno e notte. Qualora si trattasse di un intruso, è possibile agire rapidamente attivando la sirena incorporata oppure parlando o ascoltando tramite il microfono e l’altoparlante. Consigliata dagli esperti di sicurezza, la nuova videocamera per interni si collega all’alimentazione di rete e si collega direttamente al Wi-Fi per una semplice configurazione.

Infine, la videocamera Arlo Ultra 2 Spotlight, catturerà tutti i dettagli di quello che succede intorno all’abitazione grazie alle sue funzioni di rilevamento avanzate, alimentate dall’Intelligenza Artificiale e la funzionalità SMART Security, utilissima per poter guardare i video archiviati in alta definizione, una volta tornati dalle vacanze.

Arlo Ultra 2 Spotlight ha un campo visivo eccezionalmente ampio e orientato a 180 gradi permettendo una sorveglianza estesa della casa, rilevando ogni movimento importante grazie anche a funzioni di rilevamento avanzate alimentate dall’intelligenza artificiale. Con Arlo SMART Security, i video registrati vengono archiviati in 4K nel cloud per 30 giorni e la videocamera è anche in grado di inviare avvisi di movimento in tempo reale direttamente sullo smartphone dell’utente, permettendo di agire tempestivamente in caso di intrusi. La batteria di Arlo Ultra 2 Spotlight dura fino a sei mesi con una sola carica. È resistente a qualsiasi condizione climatica, e costruita per resistere al caldo, al freddo, alla pioggia.

Maggiori informazioni sulla gamma completa di prodotti e servizi Arlo Smart Home sono disponibili al seguente link.