Arlo, noto brand nel settore della videosorveglianza domestica, ha ideato soluzioni ad hoc per garantire una sicurezza altamente smart e sempre a portata di mano.

L’avvento della pandemia e l’obbligo di rispettare il lockdown, infatti, hanno radicalmente cambiato le nostre abitudini, costringendoci a trasferire in casa tutte quelle attività che normalmente si svolgono all’aperto.

Ecco perché è vitale, soprattutto in questo momento, che la casa sia un posto sicuro e protetto da possibili pericoli che potrebbero mettere a serio rischio le persone che amiamo di più.

Le videocamere senza fili Arlo garantiscono la massima sorveglianza non solo all’interno delle mura domestiche ma su tutto il perimetro della casa. Ma c’è anche una serie di “buone abitudini” che sarebbe il caso di seguire per tenere alla larga sia le minacce esterne sia quelle interne.

Arlo ne ha individuate 4:

Porte e finestre blindate e sicure

È buona norma blindare porte e finestre con serrature di qualità e vetri rinforzati: soprattutto se viviamo in zone isolate, essere protetti da un muro o alte siepi spesso non è sufficiente per tenere alla larga eventuali intrusi.

È importante anche che le tue porte siano dotate di uno spioncino per poter controllare chi sta bussando o un citofono ad alta risoluzione che renda ben visibili i volti. Ad esempio, il campanello senza fili Arlo Essential Video Doorbell rileva i movimenti e ci allerta subito con una notifica direttamente sul nostro smartphone quando qualcuno preme il campanello.

La soluzione è dotata di una modalità di visione notturna in HD1080, che permette di vedere anche in condizioni di scarsa visibilità.

Buona illuminazione e sistema di allarme

In alternativa si può optare per l’installazione di luci esterne su tutto il perimetro esterno della casa: l’illuminazione, meglio ancora se dotata di rilevatori sensibili al movimento, scoraggerà malintenzionati ad avvicinarsi all’abitazione. È il caso della videocamera Arlo Pro 3 Floodflight la prima videocamera al mondo senza fili con faretto integrato attivabile da un movimento esterno o manualmente.

Attenzione agli oggetti di valore

Una buona regola è anche quella di nascondere sempre bene gli oggetti di valore in luoghi insoliti e non facilmente raggiungibili.

Se vogliamo ulteriormente tutelarci da irruzioni non gradite in casa, Arlo Essential Indoor Camera fa al caso nostro. Consente la ricezione di notifiche di avviso direttamente sul telefono nel momento in cui rileva movimenti o suoni e di visualizzare video in diretta per controllare cosa li abbia effettivamente attivati.

Permette inoltre di agire rapidamente attivando la sirena incorporata oppure parlando o ascoltando tramite il microfono e l’altoparlante in caso di movimenti sospetti.

Sicurezza anche dentro le mura di casa

Se la sicurezza all’esterno della nostra abitazione è cruciale, altrettanto lo è quella all’interno della nostra casa. Non solo per eventuali irruzioni indesiderate ma anche per i pericoli che una casa può nascondere soprattutto per chi, come animali e bambini, spesso non percepisce un rischio come tale.

Attenzione a spigoli, prese elettriche esposte, e oggettistica pesante. Una buona pratica è quella di eliminare i soprammobili a portata di bambino, e se si può anche sbarazzarsi di arredi pericolosi come tavolini da salotto in vetro.

Si può pensare anche di creare uno spazio ricreativo ben definito per i bambini, costruito ad hoc. Per la notte e per il giorno, sarebbe utile avere delle videocamere di sorveglianza – anche acustiche – nelle stanze dei bambini per poterli proteggere anche quando non si è con loro.

Come per esempio Arlo Baby, il baby monitor controllabile da remoto in tempo reale su smartphone.