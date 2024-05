ASUS: lanci (A)Incredibili in programma per Computex 2024

Sarà focalizzato sull’Intelligenza Artificiale l’evento stampa di ASUS, Always Incredible, che si terrà in occasione del Computex 2024, durante il quale saranno presentate soluzioni intelligenti e annunci su PC AI, e novità che spazieranno su tutto il portfolio prodotti del brand. L’evento si terrà il 3 giugno 2024, alle 16:00 CST e sarà trasmesso in diretta su diversi canali social di ASUS, con annunci di prodotti che copriranno le soluzioni AI del brand sia per il mercato aziendale che per il consumatore finale.

Computex 2024: una grande per brand e visitatori

ASUS e ASUS Republic of Gamers (ROG) saranno inoltre presenti al Computex 2024 con stand fisici, per esporre i loro ultimi prodotti e soluzioni alimentate da AI. La fiera si svolgerà dal 4 al 7 giugno, dalle 9:30 alle 17:30 presso il Taipei Nangang Exhibition.

Il Computex di Taipei è una delle più grandi e influenti esposizioni tecnologiche di livello globale, in grado di attirare migliaia di visitatori da tutto il mondo ogni anno. Questo rinomato evento è una piattaforma per le ultime e migliori innovazioni tecnologiche, che vede succedersi i migliori marchi nell’esposizione dei loro prodotti più recenti. Dall’hardware all’avanguardia al software rivoluzionario, il Computex è un evento imperdibile per gli appassionati di tecnologia, i professionisti e i media.

Le soluzioni AI di ASUS sono pronte a stupire i visitatori della fiera

ASUS è entusiasta metterà in evidenza le sue ultime scoperte tecnologiche partecipando a questi prossimi eventi. Il brand è pronto a mostrare come intende offrire soluzioni AI avanzate per imprese, clienti commercial e consumatori, su tutta la sua lineup.

Durante l’evento, ASUS sarà affiancata da diversi partner di lunga data operanti nel settore, che spiegheranno come la loro tecnologia sia stata adattata e perfezionata dal brand per stupire il pubblico globale. ASUS presenterà anche una vasta gamma di soluzioni della sua acclamata serie di prodotti ProArt dedicata ai content creator, oltre a una vasta gamma di nuovi laptop PC AI di nuova generazione. TUF Gaming sarà rappresentato da due nuovi dispositivi gaming, in grado di offrire prestazioni imbattibili per i gamers che amano giocare anche quando sono in movimento. Inoltre, per la prima volta ASUS presenterà le sue soluzioni AI per imprese e commerciali, come AI server e AI NUC, a un pubblico internazionale.

Lo Stand ASUS

I partecipanti potranno visitare lo stand ASUS per assistere alla presentazione degli ecosistemi AI dell’azienda, compresi Server AI, Workstation AI e Soluzioni Enterprise GenAI. ASUS mostrerà anche il suo primo PC AI, un passo rivoluzionario verso il futuro dei computer, e svelerà una vasta gamma di prodotti in ambito consumer, gaming, creators e commercial, tutti alimentati da AI. Sebbene il focus principale sarà sui notevoli progressi nel campo dell’Intelligenza Artificiale, i consumatori potranno aspettarsi un forte impegno di ASUS nel fornire soluzioni innovative anche sul tema della sostenibilità. Con tutte le aree del portfolio rappresentate, dalle soluzioni per i consumatori al business server commerciale dell’azienda, lo stand ASUS sarà in grado di stupire chiunque.

Lo Stand ROG

Lo stand ROG sarà invece pronto a offrire una user experience senza precedenti a tutti i gamer. Al centro dell’attenzione ci sarà una vasta gamma di dispositivi che i visitatori potranno provare durante la fiera, compresa una versione aggiornata dell’innovativa console ROG Ally, che ha rivoluzionato il mondo del gaming solo pochi mesi fa. Con una gamma di periferiche di livello esports, laptop, schede madri, schede grafiche, monitor e molto altro ancora, ROG ha tutto ciò che serve, dal giocatore occasionale a quello di livello agonistico.