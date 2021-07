ASUSTOR: nuovi NAS in formato Rackmount

ASUSTOR, produttore di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., annuncia la disponibilità dei Lockerstor 4RD, 4RS e 12RD, tre nuovo proposte in formato rackmount che vanno a completare l’offerta di soluzioni della Multinazionale dedicata alle PMI.

Dotati di un processore Intel Atom Quad-Core a 2.1 GHz, 8 GB di RAM DDR4-2133 espandibili fino a 128 GB, due porte Gigabit e due porte 2.5 Gigabit Ethernet, i nuovi Lockerstor 4RD, 4RS e 12RD sfruttando la link aggregation sono in grado di far segnare velocità in lettura fino a 591 MB/s e fino a 565 MB/s in scrittura.

Ideali come soluzioni storage e di backup, i Lockerstor 4RD, 4RS e 12RD fanno della ridondanza uno dei principali punti di forza e mettono a disposizione quattro porte Ethernet per consentire agli utenti di disporre sempre di una corsia preferenziale per l’accesso ai dati, mentre gli alimentatori di backup dei modelli 4RD e 12RD offrono un’ulteriore assicurazione sul fronte della continuità operativa.

In grado di mettere a disposizione una capacità di archiviazione fino a 72TB per i modelli Lockerstor 4RD e 4RS e fino a 216TB per il 12RD, questa serie di NAS può essere ulteriormente espansa grazie alla presenza di quattro porte USB 3.2 Gen1 Type-A, che consentono il collegamento di unità di espansione esterne come l’ASUSTOR AS6004.

Da segnalare, inoltre, la presenza su questi NAS di uno slot di espansione PCI Express, che permette di installare una scheda 10 GbE, in grado di offrire ulteriori benefici sul fronte della connettività e della flessibilità.

I nuovi Lockerstor 4RD, 4RS e 12RD saranno disponibili in Italia a partire dal mese di Agosto.

Principali caratteristiche tecniche

– CPU Quad-Core Intel Atom C3538 a 2,1 GHz

– Memoria 8 GB DDR4-2133 – 128 GB massimi

– Disco rigido: 4/12 x (2.5”/ 3.5”SATA HDD/SSD)

-Due porte Gigabit Ethernet e due porte 2.5 Gigabit Ethernet

– Velocità massima 591 MB/s in lettura e 565 MB/s in scrittura (RAID 5)

– 4x USB 3.2 Gen 1 (Type A)

– 1x PCIe x8 Gen 3 per schede Ethernet 10 Gigabit

– Alimentatori 1 x 250W (Lockerstor 4RS); 2 x 250W (Lockerstor 4RD); 2 x 350W (Lockerstor 12RD)

– Lockerstor 4RS e 4RD capacità massima 72TB

– Lockerstor 12RD capacità massima 216TB

– Supporto hot-swap e crittografia hardware

– Supporto RAID 0/1/5/6/10, Single, JBOD

– Supporto HDDe SDD SATA III 2.5”/ 3.5” fino a 18 TB

– Supporto alla migrazione del sistema senza soluzione di continuità

– Supporta unità Btrfs MyArchive