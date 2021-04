Attiva, primario distributore italiano di prodotti per l’elettronica di consumo, annuncia la nuova diretta partnership con Satechi, il brand californiano riconosciuto al livello mondiale per l’ampia linea di prodotti progettati per gli utenti Apple che uniscono la produttività e tecnologie avanzate con stile e qualità costruttiva.

Attiva si occuperà della distribuzione sul territorio nazionale dei prodotti, offrendo così a Satechi un’opportunità di rafforzare la propria posizione in Italia.

“Satechi è sinonimo di funzionalità avanzate, ottima qualità e design ricercato. Siamo orgogliosi di accompagnare l’azienda nel suo percorso di rafforzamento in Italia” ha affermato Davide Simonato, Direttore Commerciale di Attiva S.p.A. “Supportiamo la filosofia del brand secondo la quale la tecnologia deve essere senza limiti, senza tempo e in continua evoluzione per adattarsi allo stile di vita moderno. I prodotti Satechi sono progettati per seguire e rispondere alle esigenze degli utenti soprattutto in queste fasi di trasformazione”.

“Siamo soddisfatti della nostra collaborazione con Attiva e i propri clienti perché siamo convinti che ci permetterà di replicare sul mercato italiano il successo che abbiamo al livello globale” aggiunge Anthony Ybarra, International Account Executive di Satechi.

Attiva distribuirà l’intera gamma di dispositivi dell’azienda, composta dalle tastiere retroilluminate wireless progettate per gli utenti Mac, dagli adattatori multiporta USB-C On-the-Go e da un’ampia serie di accessori, quali lo Stand regolabile per iPad. Tale supporto è molto versatile e permette di ottenere un’esperienza visiva ottimale durante sessioni di lavoro con una tastiera o Apple Pencil, ma anche mentre si visualizzano contenuti multimediali, rendendolo un prodotto perfetto per l’uso in ufficio, a casa, in negozio o in qualunque contesto professionale. Infine, il sottomano Deskmate, realizzato in ecopelle di poliuretano di alta qualità, che protegge lo spazio sulla scrivania con stile e può essere utilizzato come tappetino per mouse o come superficie di scrittura.