DOXEE punta tutto su una strategia “Partner-first”

Doxee, multinazionale high-tech leader nell’offerta di soluzioni in ambito Customer Communications Management e Customer Experience Management, lancia la nuova strategia “Partner-First”, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nei mercati europei e rispondere alla crescente domanda di soluzioni digitali per la comunicazione nei settori regolamentati.

Attraverso questo nuovo modello, Doxee punta a sviluppare un ecosistema di partner a livello paneuropeo, attivabile localmente, che includa partnership strategiche, tecnologiche, commerciali e di implementazione, integrate da servizi di consulenza, supporto e formazione. L’iniziativa è rivolta in particolare a organizzazioni operanti nei settori banking, assicurativo, utilities, sanitario e della pubblica amministrazione, caratterizzati da elevati requisiti di compliance, gestione di grandi volumi di comunicazioni e clienti, e crescente attenzione ai temi della sovranità digitale.

Nel contesto di questo rafforzamento strategico, Doxee ha nominato Jens Weigel Head of Strategic Partnerships. Manager con consolidata esperienza nello sviluppo di ecosistemi di partner globali nei settori software e SaaS, Weigel ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende leader come Salesforce, SAP e Zuora, maturando competenze nella gestione di modelli di partnership complessi e nello sviluppo di strategie go-to-market orientate al cloud. In Doxee avrà la responsabilità di sviluppare nuove collaborazioni strategiche e consolidare quelle esistenti, con un focus particolare sull’area DACH.

La strategia prevede un modello ibrido che combina vendita diretta e canale indiretto: nei nuovi mercati, i partner avranno un ruolo chiave come moltiplicatori, mentre Doxee si posizionerà come piattaforma tecnologica e abilitatore di soluzioni. Parallelamente, l’azienda continuerà a rafforzare le partnership tecnologiche già esistenti e a sviluppare collaborazioni commerciali in nuovi segmenti di mercato, anche attraverso un ingresso strutturato in ulteriori Paesi europei, tra cui la Francia, con il coinvolgimento di system integrator di primo livello.

Jens Weigel, Head of Strategic Partnerships di Doxee, ha dichiarato: “Con il nostro modello Partner-First supportiamo le aziende dei settori regolamentati nel rispondere in modo efficace ai requisiti di compliance e nel rafforzare la propria sovranità digitale. Allo stesso tempo, collaboriamo con partner selezionati, dotati di una forte expertise verticale, per ampliare la nostra presenza a livello locale”.

A livello operativo, i Partner Manager nelle diverse aree geografiche – tra cui DACH e Italia – saranno responsabili dell’implementazione locale della strategia. I partner potranno beneficiare di nuove opportunità di crescita in un mercato in forte espansione, ampliando la propria offerta con la Doxee Platform® e sviluppando progetti avanzati di comunicazione personalizzata lungo l’intero customer journey, come documenti interattivi e video personalizzati. Doxee supporterà l’ecosistema con programmi di formazione, certificazione, supporto tecnico e iniziative congiunte di marketing e vendita.