Auguri FRITZ!Box! AVM festeggia 20 anni di…

20 anni sono tanti e importanti, soprattutto se parliamo di anni pieni di successi e soddisfazioni. Da due decenni il FRITZ!Box stabilisce nuovi standard per la casa digitale. Insieme ad altri prodotti FRITZ! come ripetitori wireless, telefoni, spine intelligenti e luci LED, rende la vita digitale più semplice per milioni di persone ogni giorno. In occasione del 20° compleanno di FRITZ!Box, AVM celebrerà diversi momenti nel corso dell’anno.

20 anni di… innovazione

Grazie all’innovativa combinazione di hardware e software, alla versatilità delle funzioni, alla semplicità d’installazione e d’uso e ai regolari aggiornamenti gratuiti, da 20 anni AVM definisce gli standard del networking domestico grazie al FRITZ!Box. La gamma di punta di AVM supporta tutte le tecnologie a banda larga, consente una trasmissione Wi-Fi a lungo raggio e offre un sistema telefonico completo, oltre a un’ampia gamma di opzioni per una rete intelligente. Funzioni come il parental control, un hotspot per gli ospiti facilmente accessibile e le impostazioni per le videochiamate sono molto apprezzate dai nostri utenti.

20 anni di… plug & play e attenzione al cliente

La configurazione è semplice e veloce e l’interfaccia utente è stata progettata per essere chiara e di facile comprensione per tutti. Sia i principianti che gli utenti più esperti possono beneficiare delle numerose opzioni di impostazione e strumenti di analisi. Inoltre, le FRITZ!Apps gratuite ampliano la gamma di funzioni del FRITZ!Box. Il successo di questa tecnologia non si basa solo sulla sua tecnologia, ma anche sul supporto fornito da AVM: grazie al feedback diretto dei clienti e alla stretta collaborazione con la comunità di beta tester del FRITZ! Lab, AVM ha è sempre un passo avanti. I consigli sui prodotti, il supporto e l’assistenza sul sito web di AVM assicurano che ogni cliente riceva rapidamente l’aiuto di cui ha bisogno.

20 anni di… accesso sicuro a Internet grazie a FRITZ!Box

La maggior parte degli utenti desidera due cose per la rete di casa: comodità e sicurezza. Il FRITZ!Box ha offerto entrambe le cose fin dall’inizio: è dotato di un proprio firewall completamente chiuso, di una VPN e di funzionalità per il parental control. Inoltre, la soluzione cloud consente di accedere in modo sicuro a documenti importanti, foto e video da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Infine, gli aggiornamenti automatici garantiscono agli utenti una navigazione sicura e stabile su tutte le reti.

20 anni di… responsabilità per il prodotto

Utilizzando il principio “all-in-one”, AVM ha progettato FRITZ!Box fin dall’inizio tenendo a mente la sostenibilità. Non è più necessario disporre di una serie di dispositivi diversi, come modem, router wireless, impianto telefonico e hub per la Smart Home, perché gli utenti hanno tutto disponibile attraverso un unico dispositivo con all’interno funzionalità per ridurre il consumo energetico, come la modalità di risparmio energetico, a ciò si aggiungono gli aggiornamenti regolari e gratuiti. Gli utenti possono quindi usufruire di nuove funzionalità anche molti anni dopo l’acquisto o utilizzarlo come ripetitore Mesh, senza dover sostituire e smaltire il router.

Da dove deriva il nome FRITZ!Box?

Il marchio FRITZ! esiste da ben 30 anni e FRITZ!Box esiste da 20 anni. Tutto è iniziato nel 1995 con la FRITZ!Card per ISDN. Da allora AVM ha reso semplice la tecnologia di rete domestica: tutti devono essere in grado di utilizzare i prodotti con facilità. Per questo motivo si è cercato un nome di prodotto che fosse personale, che richiamasse la vicinanza e che fosse sinonimo di facilità d’uso e di tecnologia comprensibile. Il nome Fritz è semplice ed è perfetto per un’azienda con sede a Berlino. Dopo FRITZ! e FRITZ!Card nel 1995, il nome FRITZ!Box fu coniato nel 2004: tutto ciò che serve per la connessione domestica è disponibile in un’unica scatola: FRITZ!Box.

Le pietre miliari FRITZ!Box per le connessioni a banda larga