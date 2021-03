L’accordo di collaborazione combina le soluzioni innovative basate su cloud di Manhattan con l’advanced manufacturing ERP di BeSight

BeSight, realtà fondata da due personalità di rilievo nel mondo Fashion come Claudio Marenzi (Presidente & AD Herno, Presidente Pitti Immagine e Past-President Confindustria Moda) e nel mondo Tech come Andrea Ruscica (Fondatore e Presidente di Altea Federation), e gli esperti di omnichannel, retail e supply chain di Manhattan Associates, hanno firmato un accordo strategico di partnership per offrire soluzioni e servizi di alta professionalità alle industrie della moda e del lusso italiane.

Attraverso la sinergia tra le piattaforme delle due società, le aziende del settore vedono una risposta completa nel supporto e nell’innovazione dei processi che vanno dalla raccolta ordini omnicanale (Manhattan Active Order Management System), alla gestione del ciclo produttivo manifatturiero (BeSight Now e BeSight YoDa, Manufacturing ERP per la gestione ordini e commesse, gestione materie prime e realizzazione del prodotto finito), fino alla messa a disposizione dei prodotti sui diversi canali distributivi, attraverso le soluzioni Manhattan di Warehouse Managament System e Transportation Management System.

L’accordo di collaborazione segue l’apertura, a marzo 2020, dell’ufficio italiano di Manhattan Associates ed ha l’obiettivo di ribadire il posizionamento delle due aziende a supporto dei valori di eccellenza con una campagna globale di promozione del “Made in Italy”.

“Siamo felici di unire le forze con BeSight, una realtà che ha una profonda conoscenza del mercato italiano della moda e delle esigenze specifiche di questo settore. In combinazione con la nostra leadership globale nel campo della supply chain, possiamo anticipare che sarà una partnership entusiasmante e non vediamo l’ora di lavorare con il team di BeSight, composto da esperti di alto profilo” commenta Fabienne Cetre, Sales Director di Manhattan Associates.

Facendo leva sulle Enterprise Business Capabilities, le aziende clienti potranno quindi godere dei vantaggi derivanti dall’adozione congiunta delle soluzioni BeSight e Manhattan Associates per migliorare il livello di competitività in uno scenario di mercato sempre più complesso come quello attuale.

Con una visione condivisa sulle potenzialità offerte dal cloud e sulla valenza delle soluzioni “versionless”, BeSight e Manhattan Associates si rivolgeranno a quelle aziende capaci di spostare il focus dalla semplice attenzione alla tecnologia ai risultati ed alle esperienze che la tecnologia è in grado di abilitare, sia per i clienti finali che per gli stakeholder interni di queste aziende.

Eccellenza tecnologica, progettuale ed aziendale sono le caratteristiche che hanno in comune le due realtà e che verranno condivise con i clienti e valorizzate ancor di più grazie a questa partnership.

“Sono orgoglioso di annunciare l’accordo di partnership con Manhattan Associates, indiscusso leader mondiale nelle soluzioni Warehouse, Transportation ed Omnichannel Management, e di iniziare questa collaborazione tra le nostre due aziende.

Sono convinto che le applicazioni Manhattan Associates siano la perfetta estensione delle soluzioni BeSight Now e BeSight YoDa per il manufacturing nell’industria fashion & luxury” conclude Gian Paolo Piscopo, CEO di BeSight.