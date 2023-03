ControlUp entra nel portafoglio di Ready Informatica

Ready Informatica ha siglato un accordo con ControlUp Technologies per la distribuzione delle soluzioni di Monitoraggio e miglioramento della user experience in ambienti VDI, DaaS (Citrix, VMware e Microsoft) e Fisici (MS Windows, Apple Mac e Linux).

ControlUp è specializzata nelle soluzioni che migliorano l’esperienza digitale degli utenti con VDI, DaaS ed Endpoint fisici, indipendentemente da dove lavorano i dipendenti, con una soluzione di analisi e ottimizzazione in tempo reale implementabile in pochi minuti. È un potente strumento per il controllo e la sanificazione di utenti, dispositivi e applicazioni. Semplifica la creazione di avvisi quando l’esperienza di un utente è scadente, consente al responsabile IT di essere virtualmente accanto a dipendenti o utenti remoti, li aiuta a risolvere i loro problemi e li riporta rapidamente al lavoro.

Con una singola console di gestione, tutte le informazioni necessarie per l’infrastruttura VDI possono essere chiaramente visualizzate, monitorate in tempo reale e i problemi possono essere risolti in modo più rapido ed efficiente.

ControlUp trasforma il modo in cui i team IT gestiscono i sistemi, risolvono i problemi e contribuiscono a offrire un’esperienza utente eccezionale. Più di 2000 organizzazioni in tutto il mondo si affidano a ControlUp per risparmiare tempo, denaro e preziose risorse umane per garantire la continuità aziendale.

“Siamo molto felici di collaborare con Ready Informatica, un distributore partner riconosciuto ad alto valore aggiunto e decennale esperienza con le tecnologie di virtualizzazione nel mercato italiano” ha dichiarato Adam Barkatz, Direttore Vendite SEMEA ControlUp.

“Ready Informatica, fin dal 1995 in Italia, continua ad essere il distributore ad alto valore aggiunto di riferimento nelle tecnologie di virtualizzazione del Desktop, Applicazioni e Remote Working”afferma Marco Lorefice, Direttore Marketing di Ready Informatica “. Siamo entusiasti di aggiungere ControlUp alla nostra offerta. Da oggi potremo fornire un potente strumento che aiuti il comparto IT delle medie e grandi aziende, nonché i rivenditori MSP che servono la Piccola e Media Impresa, a monitorare e migliorare l’esperienza utente e le performance dei desktop e delle applicazioni fruite da remoto via VDI, Cloud Desktop o Server Based, nonché applicazioni e desktop locali su PC Fisici.”

Ready Informatica sarà subito all’opera per sviluppare il canale italiano per ControlUp organizzando una serie di webinar, seminari e training online e in presenza.