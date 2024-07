Blue e+ S: la climatizzazione sostenibile di Rittal

Interessanti novità per gli utenti Rittal, fornitore mondiale di soluzioni per armadi di comando, automazione e infrastrutture industriali, IT, energy & power, sistemi di climatizzazione e service, che introduce le nuove soluzioni di climatizzazione con potenze da 300, 500 e 1.000 watt chiamate “Blue e+ S“. Queste nuove soluzioni si aggiungono alla famiglia Blue e+, di cui condividono e perfezionano le caratteristiche di intelligenza, facile integrazione in ambienti di produzione digitalizzati e soprattutto altissima efficienza.

Alla base del risparmio energetico e quindi della riduzione dei costi vi è l’utilizzo combinato di un heat-pipe e componenti controllati da inverter.

Caratteristiche del “Blue e+ S”

L’heat-pipe ha bisogno di energia elettrica unicamente per far funzionare il ventilatore. A seconda dell’energia termica generata nell’armadio e della temperatura dell’ambiente circostante, il raffreddamento può essere effettuato solo con heat-pipe oppure con l’aiuto aggiuntivo del compressore, che interviene se serve dissipare una grande quantità di calore o se la temperatura ambiente è molto alta. L’azionamento di compressore e ventilatori del Blue e+ S è controllato tramite inverter, cosa che permette di regolare automaticamente le loro velocità in base alle esigenze. Di conseguenza, la temperatura all’interno dell’armadio rimane costante e l’efficienza energetica è significativamente più alta rispetto ad altre unità di raffreddamento.

Oltre all’efficienza energetica, il nuovo climatizzatore Blue e+ S riduce l’impronta di carbonio utilizzando un refrigerante con un GWP (Global Warming Potential) inferiore del 56% rispetto a quelli utilizzati in unità di raffreddamento comparabili. Inoltre, il circuito di raffreddamento utilizza il refrigerante R-513° al posto dell’R-134a usato in precedenza.

Digitalizzazione e design nella nuova soluzione Rittal

Con le loro funzioni intelligenti aggiuntive, le nuove unità di raffreddamento Blue e+ S aiutano anche nel processo di digitalizzazione: un’interfaccia IoT standard completamente integrata ne permette il monitoraggio intelligente in ambienti digitalizzati e il collegamento al nuovo Smart Service Portal di Rittal. Questo ottimizza i processi di assistenza e aumenta l’efficienza grazie alla manutenzione predittiva. Di conseguenza, si verificano meno tempi di inattività non pianificati.

Infine, l’innovativo design di Blue e+ S si caratterizza per una striscia luminosa a LED colorata integrata, per visualizzare immediatamente i messaggi di allarme, anche da lontano, mentre un display sulla parte anteriore dell’armadio fornisce le informazioni sul funzionamento. Le unità di raffreddamento sono dotate anche d’interfaccia NFC, per comunicare con i dispositivi mobili su cui è installata l’app Rittal Scan & Service.