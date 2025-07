Checkpoint Systems apre un nuovo sito produttivo a Città del Messico

Checkpoint Systems, specialista globale nella tecnologia e nelle soluzioni RFID, annuncia l’apertura del suo nuovo stabilimento di produzione a Città del Messico. Questa espansione strategica sottolinea l’impegno di Checkpoint nel soddisfare la domanda in rapida crescita di soluzioni RFID nella regione nordamericana, aumentando al contempo la sua portata e capacità globale.

Una location strategica per Checkpoint Systems

Situata nel cuore del Messico, questo stabilimento avvicina Checkpoint Systems ai suoi clienti, consentendo tempi di risposta più rapidi e operazioni semplificate della catena di approvvigionamento. Poiché il mercato RFID sta registrando una crescita senza precedenti in tutto il Nord America e nel mondo, il nuovo stabilimento è situato nel luogo perfetto per supportare il retail e il settore con gli inlay di alta qualità di cui hanno bisogno per avere successo in un mondo sempre più connesso.

Ben Lilienthal, Presidente Checkpoint Systems Worldwide ha dichiarato: “Il nostro investimento in questo stabilimento riflette la nostra dedizione all’innovazione, all’eccellenza operativa e alla fornitura di un valore ineguagliabile ai nostri clienti. Stabilendo una presenza in Messico, stiamo rafforzando la nostra capacità di fornire soluzioni RFID all’avanguardia in modo più rapido ed efficiente rispetto al passato“.

Funzionalità di prim’ordine

Lo stabilimento di 10.000 metri quadrati è dotato delle più recenti tecnologie di produzione, garantendo la produzione di inlay RFID di alta qualità. Dotata di macchine avanzate per l’incollaggio, la conversione e la personalizzazione, la fabbrica è specializzata nella produzione di inlay grezzi, stampati e codificati, supportando oggi una capacità produttiva annua di 4,2 miliardi di inlay. Inoltre, nelle prossime settimane lo stabilimento soddisferà rigorosi standard di certificazione, tra cui SMETA e FSC CoC, garantendo una produzione di alta qualità e l’eccellenza operativa.

Oltre alla produzione di inlay, il sito vanta anche capacità complete di stampa e conversione, che consentono di adattare i prodotti RFID a un’ampia gamma di settori, formati di etichette e fattori di forma. Questo approccio completo alla produzione rende Checkpoint Systems uno dei pochissimi fornitori di RFID al mondo a offrire una soluzione così integrata sotto lo stesso tetto.

Christian Haider, Direttore del Funzionamento dell’Impianto, aggiunge: “Questo nuovo stabilimento è una testimonianza del nostro impegno per una produzione all’avanguardia e di qualità. Con una tecnologia all’avanguardia e una forza lavoro altamente qualificata, siamo ben strutturati per soddisfare la crescente domanda di inlay RFID e fornire ai nostri clienti prodotti di qualità superiore“.

Presenza RFID senza pari

Con la forza di oltre 200 impianti CCL in tutto il mondo, Checkpoint Systems offre una rete di produzione RFID estesa e senza pari. Questa presenza globale garantisce ai clienti di beneficiare di una catena di approvvigionamento realmente modulare, affidabile e agile, permettendo a Checkpoint di supportare in modo unico la crescente domanda in tutti i settori.

Checkpoint Systems: investimenti significativi e creazione di posti di lavoro

Il nuovo stabilimento rappresenta un investimento di 40 milioni di dollari e dimostra la fiducia di Checkpoint Systems nel mercato nordamericano. Si prevede che questa iniziativa creerà 100 opportunità di lavoro nella regione, contribuendo all’economia locale e favorendo la crescita della comunità.