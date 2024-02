Connex24 torna per parlare di futuro sostenibile

È tutto pronto per l’evento annuale di Alcatel-Lucent Enterprise, fornitore di soluzioni di rete, comunicazione e cloud personalizzabili per i mercati verticali. L’azienda ospiterà infatti la sua conferenza annuale globale dedicata ai partner dal 7 al 8 febbraio 2024. Connex24 si svolgerà, nell’arco di due giorni, su un palcoscenico virtuale per consentire la massima partecipazione agli oltre 3.400 partner commerciali di tutto il mondo.

“Technology for a Sustainable Future” (Tecnologia per un Futuro Sostenibile) è il tema di quest’anno.

A Connex24 si scopriranno strategie aziendali e priorità del 2024

Durante l’evento, il comitato direttivo illustrerà come la tecnologia di Alcatel-Lucent Enterprise possa contribuire a guidare la trasformazione digitale dei partner e dei loro clienti nei diversi settori verticali, come sanità, istruzione, istituzioni governative, trasporti, ospitalità, energia e utilities.

Durante Connex24 i partner riceveranno informazioni sulla strategia aziendale e sulle priorità del 2024 per promuovere la connettività e la trasformazione digitale nei principali settori verticali. Alcatel-Lucent Enterprise presenterà anche le sue ultime innovazioni con soluzioni sicure e conformi alle normative settoriali vigenti. Inoltre, i partner scopriranno come AlcatelLucent Enterprise stia ottimizzando le proprie offerte di cloud pubblico, ibrido e privato e fornendo supporto ai clienti nella loro trasformazione digitale.

Alcatel-Lucent Enterprise supporta il suo ecosistema globale di 3.400 partner commerciali e la sua base mondiale di oltre un milione di clienti. Connex24 è l’occasione per i partner per comprendere come le flessibili soluzioni di connettività di Alcatel-Lucent Enterprise possano aiutare i clienti a superare le complessità odierne e far progredire le loro attività attraverso transizioni digitali sostenibili.

Dichiarazioni

Claudio Soland, Senior Vice President, Global Go-to-Market (GMT) & Services, di Alcatel-Lucent Enterprise, afferma: “Alcatel-Lucent Enterprise si impegna a supportare la trasformazione digitale dei propri clienti insieme ai propri partner commerciali. Consapevoli della crescente tendenza di forti interazioni tra diverse tipologie di partner, promuoviamo attivamente un modello che sfrutti le potenzialità di queste sinergie. La conferenza Connex24 è un’ottima opportunità per rafforzare la collaborazione con i nostri partner e fornire loro le risorse per implementare robuste soluzioni di connettività di rete, comunicazione e cloud”.