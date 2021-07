Convergenze: sono 11 ora le colonnine di ricarica per veicoli “Evo”

Convergenze, Società Benefit, operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), ha inaugurato sabato 17 luglio una nuova colonnina di ricarica EVO a Trentinara, in provincia di Salerno.

In un contesto nazionale caratterizzato da un’attenzione sempre maggiore verso i temi della sostenibilità e da una crescita a tripla cifra del mercato dei veicoli elettrici, Convergenze è attivamente impegnata ad incentivare la mobilità sostenibile attraverso la continua e costante espansione del proprio network di ricarica per veicoli elettrici EVO. Alla data attuale, sono 11 le colonnine attive nelle provincie di Napoli e Salerno, alle quali si aggiungono 6 punti di ricarica in corso di installazione tra le province di Salerno, Avellino e Siena, 8 postazioni EVO Solution (colonnine/wallbox di ricarica per privati e aziende, di cui 5 EVO Station e 3 EVO Wall Box) installate presso strutture ricettive in Campania e Toscana.

L’inaugurazione della nuova stazione di ricarica EVO è sicuramente nodale poiché rinforza il presidio di Convergenze sul territorio salernitano e rinnova il rapporto di collaborazione tra l’azienda ed il Comune di Trentinara, località dove si trova una delle sedi aziendali della Società e che da tempo è servita da fibra ottica proprietaria di Convergenze.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza dell’Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze, Rosario Pingaro, del Sindaco del Comune di Trentinara, Rosario Carione, e delle principali autorità locali, rimarcando la forte partnership tra l’azienda ed il territorio. L’evento ha poi visto la presenza di imprenditori locali e cittadini, entusiasti della nuova infrastruttura.

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha così commentato: “L’inaugurazione di nuovi punti di ricarica è sempre un momento importante per noi, a testimonianza del nostro impegno concreto nel promuovere e facilitare una mobilità alternativa e sostenibile, in linea con il nostro modello di business orientato alle green practices e all’innovazione sostenibile. Tramite questa inaugurazione e quelle che avverranno nei prossimi mesi ci proponiamo di accompagnare in maniera proattiva il forte sviluppo che la mobilità sostenibile sta avendo in Italia, dove la crescita nelle vendite di veicoli elettrici nel 2020 è stata del 147% rispetto all’anno precedente. La nostra colonnina di ricarica brevettata EVO ha tutte le carte in regola per essere installata su tutto il territorio nazionale, costruendo così un network di ricarica capillare ed altamente tecnologico su tutto il Paese”.