JVCKenwood Corporation, meglio nota come JVC, punta sugli auricolari True Wireless con l’aggiunta di due nuovi modelli: gli auricolari con cancellazione attiva del rumore HA-A25T e gli auricolari Gumy True Wireless HA-A7T2.

Gli auricolari HA-A25T con cancellazione attiva del rumore

Il modello HA-A25T è dotato di cancellazione attiva del rumore e morbidi auricolari in memory foam per una vestibilità comoda e sicura. I cuscinetti in Memory Foam, infatti, sono in grado di garantire una tenuta ed una vestibilità aderente e confortevole.

Grazie alla loro modalità a bassa latenza, sono ideali per guardare video e per il gaming, senza subire fastidiosi ritardi temporali.

Inoltre, sono facilmente configurabili in tre modalità audio per soddisfare le esigenze di tutti: normale, bassi e chiaro. L’attivazione Touch consente di regolare comodamente le principali funzioni, come cambiare brano, rispondere a una telefonata, mentre la funzione Touch & Talk di JVC, che con un solo tocco abbassa il volume della musica, consente di ascoltare facilmente i suoni e le conversazioni circostanti.

JVC punta sugli auricolari True Wireless sotto i 70 euro

L’accensione e lo spegnimento automatico consentono di massimizzare l’efficienza della batteria, e la connessione automatica wireless Bluetooth 5.3 assicura prestazioni stabili e valide. La certificazione IPX4 garantisce il loro uso anche in caso di pioggia.

Gli auricolari HA-A25T sono disponibili sullo store online JVCKenwood in due colori, bianco e nero, ad un prezzo di €69,99.

Un modello analogo ma dedicato solo ai clienti Amazon, sarà disponibile in svariate colorazioni con le seguenti sigle: HA-Z250T-B-E (black), HA-Z250T-G-E (green), HA-Z250T-P-E (pink), HA- HA-Z250T-W-E (white).

Gli auricolari Gumy True Wireless HA-A7T2

JVC punta sugli auricolari True Wireless anche con i nuovi auricolari Gumy True Wireless HA-A7T2, che ampliano la linea TWS JVC Gumy.

Vantano un’ottima vestibilità garantita dal corpo in elastomero morbido al tatto e a quattro taglie di auricolari (XS, S, M, L), perfetti per qualsiasi orecchio.

I controlli tramite Touch Sensor semplificano l’utilizzo e lo rendono molto intuitivo, così come l’accensione e lo spegnimento, oltre alla connessione automatica.

Inoltre, gli auricolari sinistro e destro possono essere accoppiati indipendentemente. Non da ultimo, la certificazione IPX4 garantisce il loro uso anche in caso di pioggia.

Gli auricolari HA-A7T2 sono disponibili sullo store online JVCKenwood in tre colorazioni – nero oliva, blu mirtillo, e bianco cocco – ad un prezzo di €59,99.

Un modello analogo ma dedicato solo ai clienti Amazon, sarà disponibile in svariate colorazioni con le seguenti sigle: HA-AZ77T-A-E (azzurro), HA-AZ77T-B-E (black), HA-AZ77T-G-E (green), HA-AZ77T-P-E (pink), HA-AZ77T-W-E (white).