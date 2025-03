Didacta 2025: Epson è Green Supporter e presenta nuove soluzioni

A Didacta 2025 l’evento più importante dedicato alla formazione e all’innovazione del mondo della scuola, che si terrà a Firenze, dal 12 al 14 marzo, Epson Italia presenta le nuove soluzioni per l’apprendimento, i risultati di una ricerca europea sull’uso della tecnologia più adatta per l’insegnamento e allestisce il Centro stampa Epson, a disposizione di organizzazione ed espositori.

Fedele al suo impegno verso la riduzione dell’impatto ambientale, Epson partecipa anche in qualità di Green Supporter. Con la sua tecnologia di stampa a freddo Heat Free, mette infatti a disposizione del settore education soluzioni sostenibili: meno plastica nei materiali, design più compatto, ridotti consumi energetici. Non solo: la sostenibilità dei suoi prodotti va di pari passo con l’innovazione, come dimostrano le soluzioni che favoriscono la condivisione delle informazioni e l’insegnamento collaborativo e flessibile.

Immersive Pro Wall, Portale Edu e Proiettino sono le novità in mostra allo stand Epson di Didacta 2025, (Padiglione Spadolini, piano -1, stand K48) corredate da un workshop fissato per mercoledì 12 marzo alle ore 12:00 presso la Sala delle Grotte: gli argomenti in programma spaziano dai principali risultati di una interessante ricerca europea in ambito education ai vantaggi delle soluzioni Epson all’impegno dell’azienda per la sostenibilità, fino all’utilizzo della tecnologia audiovisiva più adatta per l’insegnamento.

Cosa è emerso dalla ricerca? Alcuni dati interessanti

Commissionata da Epson, la ricerca di cui si parlerà a Didacta 2025, ha coinvolto oltre 4.000 insegnanti e 20.000 genitori in tutta Europa ed ha analizzato l’importanza di integrare la tecnologia con i tradizionali materiali cartacei e di scegliere gli adeguati supporti visivi per l’insegnamento. È emerso che i videoproiettori interattivi consentono di proiettare immagini scalabili di ampie dimensioni e possono supportare meglio la didattica: il 31% degli intervistati italiani (40% la media europea) afferma infatti che questi prodotti garantiscono a tutti gli studenti una perfetta visione dei materiali e dei contenuti proiettati. Si tratta quindi di un grande vantaggio rispetto ai tradizionali monitor, in merito ai quali il 75% degli insegnanti italiani (77% in Europa) ritiene che durante le lezioni gli studenti abbiano difficoltà a vedere i contenuti. I videoproiettori, invece, forniscono immagini più grandi e luminose, assicurando una visione di qualità a tutti gli alunni presenti in classe, oltre ad aumentare il loro coinvolgimento. Oltre a ciò, in Italia il 38% degli intervistati (stesso dato europeo) ritiene che questa tecnologia consenta un maggiore apprendimento pratico e livelli di coinvolgimento più elevati, mentre il 33% (34% in Europa) afferma che essa supporta l’apprendimento di gruppo e il 19% (30% la media europea) attesta che c’è maggiore attenzione da parte di tutti gli studenti in classe.

In sintesi, si evince che è importante l’impiego della tecnologia adatta, dato che l’83% degli insegnanti italiani (84% in Europa) ritiene che l’impegno e la collaborazione in classe possano essere, almeno in parte, influenzati dall’uso di soluzioni tecnologiche non del tutto adeguate.

I prodotti Epson che debutteranno a Didacta 2025

I nuovi prodotti presenti a Didacta 2025:

Immersive Pro Wall : la nuova soluzione per gli ambienti immersivi che crea una grande superficie di proiezione superiore ai 7 metri di base per immergersi nei contenuti e interagire con i materiali didattici. Utilizza 3 proiettori a ottica ultra-corta EB-815E e schermi ELPSC36 Ambient Light Rejection da 120″. Ideale anche per gli I.T.S. che necessitano di uno spazio di simulazione;

: la nuova soluzione per gli ambienti immersivi che crea una grande superficie di proiezione superiore ai 7 metri di base per immergersi nei contenuti e interagire con i materiali didattici. Utilizza 3 proiettori a ottica ultra-corta EB-815E e schermi ELPSC36 Ambient Light Rejection da 120″. Ideale anche per gli I.T.S. che necessitano di uno spazio di simulazione; Portale Edu : un ambiente digitale innovativo che propone un nuovo concetto di immersività adatto per tutte le scuole di ogni ordine e grado;

: un ambiente digitale innovativo che propone un nuovo concetto di immersività adatto per tutte le scuole di ogni ordine e grado; Proiettino: sistema di proiezione integrato in un cabinet su rotelle che trasforma pavimenti o pareti in schermi giganti per creare lezioni interattive, visualizzare contenuti multimediali in alta definizione e collaborare con gli studenti in modo semplice e intuitivo.

Infine, le stampanti Epson EcoTank presenti nel Centro stampa Epson di Didacta 2025, allestito nel dehor esterno antistante al Padiglione Spadolini e la Palazzina Lorenese, sono un altro esempio di innovazione del concetto di stampa e di attenzione verso il pianeta: grazie alla tecnologia Heat-Free che non utilizza calore, hanno un minore consumo energetico. Inoltre, al posto delle cartucce hanno capienti serbatoi di inchiostro che permettono di stampare molte migliaia di pagine prima di effettuare la ricarica, risparmiando all’ambiente una quantità elevata di materiali di scarto.