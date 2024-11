DriveLock arriva anche in Italia con ICOS

Il settore della cybersecurity vede l’approdo nel mercato italiano di una nuova e valida offerta, quella di DriveLock, fornitore mondiale di soluzioni di sicurezza IT preventiva per la sicurezza informatica “Made in Germany”.

ICOS, il distributore a valore aggiunto di soluzioni di infrastruttura e di sicurezza IT, annuncia di aver siglato un accordo di distribuzione con DriveLock che, in questo modo, rafforzerà ulteriormente la sua presenza internazionale.

ICOS, in qualità di Value-Added Distributor, supporterà sia i partner esistenti che i nuovi clienti di DriveLock in Italia, DACH, Grecia, Cipro e Malta.

Caratteristiche della piattaforma di sicurezza di DriveLock: vi presentiamo HYPERSECURE

In qualità di distributore a valore aggiunto, ICOS integra nel proprio portafoglio una vasta gamma di soluzioni complementari a quelle di DriveLock, perfettamente adattate alle esigenze dei partner. I partner DriveLock esistenti beneficiano di approcci olistici basati sulla potente piattaforma HYPERSECURE, che li aiuta a raggiungere i loro obiettivi di business.

La piattaforma offre una sicurezza a più livelli, basata sul cloud, immediatamente disponibile ed efficiente dal punto di vista economico, con bassi costi di investimento e operativi. La nuova classe di soluzioni di sicurezza informatica ad alte prestazioni protegge in modo coerente gli ambienti di lavoro digitali e crea sinergie dai seguenti elementi:

Protezione dei dati e degli endpoint

Prevenzione della perdita di dati

Crittografia dei dati

Consapevolezza della sicurezza

Gestione dei rischi e delle vulnerabilità

Gestione della configurazione di sicurezza

Le soluzioni DriveLock sono “Made in Germany” e senza backdoor.

Protezione di diversi milioni di dispositivi gestiti in tutto il mondo.

Ambienti clienti altamente protetti con oltre 180.000 dispositivi gestiti.

“Made in Germany: Sviluppo e assistenza tecnica dalla Germania.

DriveLock e ICOS guardano con entusiasmo al futuro di questa collaborazione e alle numerose opportunità che si presenteranno per clienti e partner. Il team di ICOS è già esperto dei prodotti DriveLock e pronto a supportare i partner commerciali.

Dichiarazioni

Federico Marini, CEO di ICOS, ha dichiarato: “La cybersecurity non è negoziabile. Siamo felici di lavorare con DriveLock, che da decenni produce soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche di settori strategici. Grazie alla nostra collaborazione, saremo in grado di offrire ai partner soluzioni innovative e altamente efficaci”.

“La fiducia reciproca e la lunga esperienza nel settore sono alla base di questa collaborazione”, evidenzia Ralf Stadler, Regional Vice President Channel & Alliances di DriveLock. “Le persone coinvolte in ICOS e DriveLock si conoscono da più di 25 anni e quindi apportano un alto livello di fiducia e di attenzione a questa collaborazione. Il nostro obiettivo è migliorare sempre di più il modo in cui lavoriamo con i nostri partner. Vogliamo offrire un servizio ancora più efficiente e personalizzato, sia ai partner storici che a quelli nuovi”.

Arved Graf von Stackelberg, CEO di DriveLock, ha precisato: “Grazie alla nostra solida piattaforma HYPERSECURE, si aprono numerose nuove opportunità di up-selling e cross-selling. Anche per i progetti transnazionali, con risorse locali, siamo in grado di assistere meglio i clienti e i partner, adattandoci alle loro esigenze specifiche”.