Il modello E-10S si aggiunge alla gamma Satellite Pro di Dynabook ed è pensato appositamente per il settore education

Dynabook Europe presenta il nuovo Satellite Pro E10-S, notebook da 11,6” ideale per il settore education e progettato per la mobilità grazie a livelli superiori di resistenza, affidabilità e semplicità di utilizzo.

Resistenza a prova di scuola

Il Satellite Pro E10-S è stato costruito con tutte le caratteristiche essenziali per resistere agli urti e ai graffi della vita scolastica. I paracolpi in gomma proteggono il dispositivo da eventuali urti durante gli spostamenti negli zaini scolastici, aggiungendo anche un’ulteriore presa sulla scrivania. Il telaio del notebook è stato rinforzato per resistere alla pressione e a potenziali cadute da un’altezza standard della scrivania. La porta di ricarica rinforzata, le cerniere e i copritasti di nuova concezione, resistenti al versamento di liquidi e ancorati meccanicamente, sono stati rigorosamente testati per garantire una durata maggiore, anche dopo un uso prolungato. L’E10-S può aprirsi anche a 180 gradi per una facile condivisione dello schermo, prevenendo i danni alle cerniere dovuti a un’eccessiva estensione. Inoltre, con il suo design ‘fan-less’, sarà un compagno silenzioso in qualsiasi aula.

Convenienza che dura una vita

Il nuovo Satellite Pro E10-S offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, aiutando ad aumentare i budget per l’istruzione. Il dispositivo soddisfa i requisiti del programma Shape the Future di Microsoft, che consente alle scuole di ottenere prezzi preferenziali per i dispositivi Windows 10 idonei.

I componenti sono stati accuratamente selezionati da Dynabook per aumentarne la durata e garantire un valore a lungo termine. Per esempio, un SSD offre una maggiore durata e longevità rispetto a un HDD, riducendo la necessità di riparazioni in caso di cadute o urti durante l’utilizzo.

“Abbiamo più di 30 anni di esperienza nel settore dell’istruzione. In questo periodo, e ancora di più di fronte alla chiusura delle scuole nell’ultimo anno, abbiamo visto la tecnologia diventare un fattore vitale sia in classe sia a casa”, ha detto Damian Jaume, Presidente, Dynabook Europe. “Ogni scuola o università può essere unica, ma quello che rimane costante è la necessità di dispositivi affidabili, facili da gestire, resistenti e sicuri. Il Satellite Pro E10-S è stato progettato tenendo conto di tutti questi fattori, in modo che insegnanti e studenti sappiano di poter contare su questo notebook per un apprendimento efficace e senza interruzioni”.

Studiare ovunque senza interruzioni

Con un peso di 1,15 kg e uno spessore di 19,9 mm, l’E10-S è facilmente trasportabile da una classe all’altra o da scuola a casa. Il suo schermo HD LCD, opaco e antiriflesso, da 11,6″ offre una visualizzazione nitida e definita in qualsiasi ambiente, riducendo l’affaticamento degli occhi. Inoltre, la tastiera spaziosa e l’ampio Precision Touch Pad rendono, grazie al supporto Gesture, ancora più comodo e immediato prendere appunti, fare ricerche e creare contenuti.

Con un’autonomia della batteria fino a 10 ore¹ che può resistere per l’intera giornata scolastica e oltre, gli studenti possono studiare più a lungo senza la necessità di collegare la spina. I processori dual-core Intel® Celeron™ permettono non solo di riavviare il dispositivo in pochi secondi all’inizio di una lezione, ma di eseguire senza problemi più applicazioni per l’intera giornata. La porta universale USB Type-C dell’E10-S garantisce l’accesso ad alimentazione, display e dati all-in-one, eliminando l’ingombro dei cavi in classe. Il dispositivo è anche dotato di due porte USB 3.0 Type-A e LAN, mentre una porta HDMI standard permette di rubare la scena a qualsiasi aspirante relatore. Le funzionalità Wi-Fi e Bluetooth permettono agli studenti di essere online e connessi all’istante.

Inoltre, con la didattica a distanza che ha visto un aumento significativo nell’ultimo anno, la fotocamera HD, gli altoparlanti stereo e i doppi microfoni con cancellazione del rumore, rendono l’E10-S il compagno perfetto per gli studenti, sia per l’apprendimento a distanza sia in classe.

Semplice da usare e sicuro

Fondamentale per qualsiasi divisione IT scolastica, l’E10-S semplifica la gestione del software e della sicurezza, anche da remoto. Il notebook è configurabile con Intune for Education di Microsoft, incluso Windows Autopilot, semplificando agli amministratori IT scolastici la preconfigurazione, gestione e persino il ritiro dei notebook di studenti e insegnanti con poca o nessuna infrastruttura.

Per proteggere la privacy dei dati scolastici, l’E10-S combina la crittografia Trusted Platform Module (TPM) 2.0 basata su firmware, il BIOS di Dynabook, così come le funzionalità di Supervisor password e un lettore di impronte digitali opzionale.

Per completare l’esperienza di apprendimento in classe o a casa, gli utenti possono unire la tastiera e il mouse wireless Dynabook (KL50M) al Satellite Pro E10-S.

Il nuovo Satellite Pro E10-S sarà disponibile da maggio 2021.