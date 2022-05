Serco è European Space Partner of the Year di OVHcloud

OVHcloud annuncia che Serco Europe è stata proclamata European Space Partner of the Year nel corso dell’OVHcloud Engage. Questo riconoscimento dimostra la solidità della partnership instauratasi nel corso degli anni tra i due player, che si pone l’obiettivo di sfruttare l’utilizzo dei dati satellitari e delle informazioni a valore aggiunto nei servizi pubblici e nel settore privato.

Serco e OVHcloud, infatti, hanno iniziato a cooperare nel 2017 nell’ambito dei servizi del Programma Copernicus. Questa collaborazione iniziale si è andata progressivamente ampliando con la fornitura di nuovi servizi in tutta Europa: dalle soluzioni cloud gestite per ESA/ESOC in Germania a supporto delle operazioni satellitari, fino alla recente collaborazione con l’ente pubblico francese Service and Payment Agency (ASP), impegnato nell’ambito della Politica Agricola Comune europea (PAC). In questo caso Serco e OVHcloud, grazie all’utilizzo della piattaforma Onda DIAS, supportano ASP nel monitoraggio e classificazione delle colture agricole attraverso l’uso di dati satellitari.

Numerosi, inoltre, i programmi congiunti condotti a supporto delle start up di settore, attraverso finanziamenti, tecnologie, mentoring e consulenza.

“Questo riconoscimento premia il lavoro svolto insieme a OVHcloud”, ha dichiarato Guido Vingione, Space Business Development Director di Serco, “che ci ha consentito di specializzarci nella creazione di servizi cloud dedicati per l’indotto aerospaziale. Serco è stata gradualmente in grado di integrare nei servizi operativi l’intera offerta di tecnologie messe a disposizione da OVHcloud, dal computing allo storage alle nuove soluzioni AI, potendo così garantire un’offerta completa in questo ambito ai nostri clienti”.

“Oggi non premiamo solo Serco Europe per la proficua collaborazione di lunga data, ma anche il successo di quello sforzo comune che ci ha permesso di portare la nostra concezione di ecosistema con al centro le start up, grazie al costante percorso nel miglioramento dei servizi che Serco offre nell’ambito dell’industria aerospaziale”, ha commentato John Gazal, Vice President Southern Europe & Brazil di OVHcloud. “Una visione che si basa su un approccio open source, su un trusted cloud che fa della sovranità sui dati la pietra angolare di ogni attività. Grazie a questa filosofia, pienamente condivisa da Serco, possiamo rappresentare un’importante alternativa agli hyperscaler americani”.