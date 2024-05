Eaton cresce rapidamente e apre un nuovo sito produttivo a Helsinki

Già presente dal 1962 in Finlandia, Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, ha registrato una crescita dei gruppi di continuità (UPS) e, con l’obiettivo di aumentare la propria capacità di produrre e distribuire UPS, ha inaugurato ad Helsinki un nuovo campus all’avanguardia,

Eaton è uno dei più grandi produttori mondiali di sistemi UPS trifase e, a guidare l’investimento della società nel nuovo impianto di Helsinki, è stata l’ulteriore importante crescita registrata dal suo business. I sistemi UPS sono infatti oggi molto richiesti, in particolare nel settore dei data center dove gli ingenti requisiti energetici legati all’elaborazione delle applicazioni di intelligenza artificiale e alla gestione dei dati digitali rendono di vitale importanza disporre di un’alimentazione continua e potenzialmente espandibile. I sistemi UPS sono ampiamente utilizzati anche in edifici commerciali e industriali, oltre che nel settore sanitario, come strumento di protezione contro le interruzioni di alimentazione o le fluttuazioni di tensione.

Philippe Perrot, Business Unit General Manager, Critical Power Solutions, Electrical Sector, EMEA di Eaton, ha spiegato le ragioni alla base della realizzazione del nuovo impianto: “Il nostro business sta crescendo così rapidamente che avevamo superato la capacità gestibile dalla fabbrica già esistente nell’area di Helsinki. Il nostro nuovo sito è molto più grande e progettato per offrire un’esperienza eccezionale per il cliente. Fornirà principalmente sistemi UPS destinati ai data center, ma anche ad applicazioni nel settore sanitario, commerciale e marittimo, e offrirà ai clienti la possibilità di iniziare a conoscere i vantaggi del nostro portfolio di prodotti associati a bassa tensione. Del resto, stiamo già lavorando per espanderci ulteriormente ad Helsinki: attualmente il team conta 390 dipendenti e puntiamo a inserire almeno altre 100 nuove risorse in organico”.

Petri Koskinen, Plant Manager, Helsinki, Finlandia, che supervisionerà la crescita continua, dichiara: “Per i professionisti nel settore della potenza critica, questo è un luogo entusiasmante in cui lavorare. Dal 1962, in questo sito, produciamo UPS e tecnologia di conversione di potenza: qui ad Helsinki abbiamo una solida base di conoscenze e continueremo a costruire partendo quel patrimonio. In termini di sostenibilità il nostro campus rappresenta un esempio notevole, date le caratteristiche di efficienza energetica e operatività dell’edificio, progettato per essere all’avanguardia e conforme alla norma ISO 50001”.