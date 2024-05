Trade-In 2024: approfitta della campagna di permuta UPS di Eaton

In questo articolo condividiamo l’ultima iniziativa di Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, dedicata alla permuta dei vecchi UPS aziendali. L’azienda lancia la campagna “Trade-In 2024”.

Qualsiasi squadra, per avere successo, deve poter contare sulle condizioni ottimali dei propri migliori giocatori: nella sfida per la protezione dell’alimentazione delle infrastrutture IT critiche, i sistemi di alimentazione ininterrotta (UPS) sono senza dubbio i fuori classe in gara. Con questa consapevolezza, Eaton, azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, ha lanciato la nuova campagna ‘Trade-In 2024’, che proseguirà per l’intera primavera in tutta Europa.

Trade-In 2024: una campagna a favore dell’ambiente e… del portafogli

La campagna di permuta, attiva fino al 30 giugno 2024, è progettata per semplificare la quotidianità dei responsabili IT, consentendo loro di acquistare un nuovo e migliore UPS, liberandosi al contempo del precedente dispositivo in modo ecologicamente responsabile.

L’offerta è disponibile tramite i Partner IT ufficiali di Eaton e si applica a una vasta gamma di modelli UPS interattivi e online dell’azienda, adatti per l’impiego in qualsiasi infrastruttura IT distribuita.

Luciano Livrani, IT Channel Manager di Eaton, ha dichiarato: “Questa campagna si inserisce all’interno del nostro continuo impegno verso la sostenibilità e la creazione di valore reale da offrire ai nostri clienti. Permutando il vecchio UPS, le aziende non solo possono aggiornare i propri sistemi dotandoli di tecnologia più avanzata a un costo ridotto, ma contribuiscono anche alla riduzione dell’impatto ambientale dei rifiuti elettronici, assicurandosi che i dispositivi obsoleti vengano smaltiti sostenibilmente.”

I vantaggi dei nuovi UPS

Partecipando alla campagna Trade-In 2024, i clienti possono godere dei benefici di disporre di un UPS performante, che includono:

Continuità delle operazioni – i nuovi sistemi UPS di Eaton forniscono un backup affidabile della batteria, assicurando la continuità senza interruzioni delle operazioni aziendali, anche durante i blackout.

– i nuovi sistemi UPS di Eaton forniscono un backup affidabile della batteria, assicurando la continuità senza interruzioni delle operazioni aziendali, anche durante i blackout. Protezione dei dati – salvaguardia contro la perdita o la corruzione dei dati, grazie allo spegnimento sicuro del sistema o al passaggio all’alimentazione di riserva in caso di interruzioni di corrente.

– salvaguardia contro la perdita o la corruzione dei dati, grazie allo spegnimento sicuro del sistema o al passaggio all’alimentazione di riserva in caso di interruzioni di corrente. Sicurezza dei dispositivi – riduzione del rischio di danni a dispositivi IT sensibili attraverso la regolazione dell’alimentazione di corrente durante picchi di tensione o fluttuazioni.

– riduzione del rischio di danni a dispositivi IT sensibili attraverso la regolazione dell’alimentazione di corrente durante picchi di tensione o fluttuazioni. Efficienza e compatibilità – gli UPS più recenti sono più efficienti dal punto di vista energetico e consentono di contenere i costi legati all’alimentazione. Offrono anche una maggiore compatibilità con l’infrastruttura IT e dispongono di funzionalità migliorate, come software di gestione più avanzati o un fattore di potenza migliorato.

Luciano Livrani ha aggiunto: “Aggiornare regolarmente i sistemi UPS aiuta a proteggere l’infrastruttura IT, a prevenire la perdita di dati e salvaguardare le apparecchiature di valore. Insieme ai nostri IT Channel Partner, forniamo alle aziende il supporto di consulenti esperti, per garantire una facile transizione dal precedente UPS a una nuova soluzione su misura per loro esigenze, assicurando sempre un adattamento perfetto”.