EBARA sceglie la sostenibilità e l’efficienza delle stampanti Epson

Avanguardia, tecnologia di precisione e sostenibilità sono gli aspetti fondamentali sui quali si basa l’attività di EBARA, azienda produttrice di elettropompe, gruppi di pressurizzazione e unità antincendio. Si tratta di qualità condivise anche da Epson, motivo per cui è stata scelta per l’installazione di stampanti efficienti e attente alla riduzione dell’impatto ambientale.

“Il fattore chiave che ci ha portato a scegliere Epson come partner a fianco delle prestazioni e dei costi di esercizio ridotti”, afferma Loris Giancotti, General Manager Product Mgmt & Communication Dept. di EBARA, “è stato il suo impegno per la sostenibilità ambientale, che per noi è un must. In secondo luogo, un sistema avanzato di gestione da remoto che ci ha aiutato a controllare le installazioni fuori sede ed infine la piena compatibilità con il nostro sistema software di contabilità”.

EBARA installa negli stabilimenti produttivi le stampanti Epson WorkForce Enterprise WF-C20600 e WorkForce Pro WF-C879R di Epson

WorkForce Enterprise WF-C20600 e WorkForce Pro WF-C879R sono due modelli usati sia negli uffici sia negli stabilimenti produttivi: grazie alla loro elevata velocità di stampa, permettono di velocizzare il flusso di stampa e assicurare maggiore produttività; inoltre l’elevata capacità delle sacche di inchiostro permette di stampare molte pagine prima di essere sostituite, portando così un minor impiego di materiali di consumo, e di conseguenza una produzione inferiore dei rifiuti, il tutto a beneficio dell’ambiente. Non solo: a contribuire all’aspetto green vi è anche la tecnologia inkjet Heat-Free, che non utilizza il calore e consente così di ridurre in modo significativo i costi e i consumi energetici.

“Abbiamo osservato diversi miglioramenti con l’installazione delle macchine Epson”, prosegue Loris Giancotti, “a partire dal consumo di elettricità, che è stato ridotto, come anche quello dell’inchiostro, nonché i tempi di fermo e lo spreco di carta, per merito dell’applicazione Follow Me che permette a tutti di richiamare la propria stampa con l’uso di un badge, da qualsiasi postazione della nostra azienda. Dal punto di vista logistico non abbiamo più il problema di dover rifornire il magazzino con molte sacche di inchiostro perché ora sono più capienti e permettono di essere sostituite con minore frequenza”.

EcoTank ET-2826: qualità di stampa a basso costo

Per i funzionari commerciali operativi da remoto, invece, EBARA ha scelto la soluzione EcoTank con il modello ET-2826: i capienti serbatoi di inchiostro di cui è dotata permettono di stampare fino a 4.500 pagine in bianco e nero e fino a 7.500 pagine a colori riducendo la frequenza di sostituzione degli inchiostri o la necessità di fare scorta, una comodità non indifferente sia per i lavoratori sia per l’azienda.

“In questi anni”, afferma Massimiliano Carvelli, Head of Sales Consumer and Channel di Epson Italia, “abbiamo ampliato sempre più la gamma EcoTank, mantenendo comunque l’elevata autonomia, la qualità di stampa e il basso costo pagina, parametri che ci hanno permesso di conquistare anche il target business, sempre più attento a soluzioni agili”.