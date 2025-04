Efficientamento energetico: le soluzioni per la “casa green” di BTicino

L’efficientamento energetico è il punto cardine degli smart building e adottare soluzioni innovative in ottica green è proprio il tratto distintivo delle costruzioni moderne.

Si è concluso il workshop tematico “La prospettiva del Real Estate sugli Smart Building della Community Smart Building” di The European House – Ambrosetti (TEHA), 1° Think Tank privato e indipendente in Italia, che ha coinvolto gli operatori della filiera, tra cui BTicino, per indagare l’evoluzione del parco immobiliare italiano in termini efficientamento energetico.

L’efficientamento energetico aumenta il valore delle case

In vista dell’attuazione della direttiva Case Green dal 2026, è prevista la riduzione del consumo di energia degli edifici residenziali del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035. Il 55% di questa riduzione dovrà essere ottenuta tramite la ristrutturazione.

Secondo la ricerca, gli interventi di efficientamento energetico migliorano notevolmente il valore degli immobili sul mercato, che possono valere fino al 43% in più rispetto a uno abitabile e fino all’80% in più rispetto a uno da ristrutturare.

Inoltre, l’efficientamento energetico può aiutare anche nella riduzione dei consumi fino al 29%, con un risparmio economico netto tra i 17 e i 19 miliardi di euro all’anno.

Le proposte smart di BTicino per case più “green”

In quest’ottica, BTicino punta ad accrescere la consapevolezza delle persone su quanto si consuma e su come efficientare al meglio la propria abitazione. Attraverso lo sviluppo di soluzioni intuitive all’interno della casa, la visione e il purpose di BTicino sono volti a dare all’utente un unico strumento, semplice da utilizzare, per garantire la gestione dei consumi al 100% e la massima riduzione degli sprechi. La progettazione di sistemi Building & Automation Control System (BACS) elaborati da BTicino includono gli strumenti digitali di automazione e regolazione intelligente che permettono di controllare e rendere automatiche alcune operazione al fine ultimo della riduzione dei consumi energetici complessivi.

Tra le soluzioni che permettono il controllo dei carichi in ambito residenziale, BTicino ha sviluppato BTDIN with Netatmo, la gamma di moduli DIN intelligenti da installare direttamente nel quadro elettrico, che comprendono moduli per la gestione dei carichi e misuratori dei consumi.

Attraverso i moduli BTDIN with Netatmo sono gestibili tutte le funzioni legate al concetto di “casa green”, in ottica di efficientamento energetico, come il controllo dei carichi per l’autoconsumo da fonti rinnovabili, il monitoraggio flussi energetici (produzione e consumo) e la gestione della ricarica dei veicoli elettrici.

Tramite smartphone con l’app Home + Control di BTicino, è possibile poi gestire luci ed elettrodomestici, monitorare i consumi totali della casa, ricevere notifiche circa lo stato dell’impianto e soprattutto definire carichi prioritari e secondari, che il sistema gestirà automaticamente per evitare il blackout.

Per una scelta immediata dei moduli utili per la gestione dell’impianto con la produzione fotovoltaica, BTicino ha creato il nuovo kit per il fotovoltaico residenziale (che contiene 1 modulo di misura monofase, 1 modulo di controllo carichi e 1 gateway) per la gestione della produzione energetica tramite automazioni e la visualizzazione in tempo reale dei dati energetici.

Il sistema supporta inoltre l’integrazione con la piattaforma Home + Control per una gestione avanzata, attraverso l’impostazione di scenari: ad esempio in concomitanza con l’avvio di un elettrodomestico, l’accensione e lo spegnimento dei carichi può essere programmata in modo tale da non attingere dalla rete ma dall’energia autoprodotta dal sistema fotovoltaico.