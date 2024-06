Elision è Solution Partner di GS1

Grande soddisfazione per Elision, ora tra i Solution Partner che offrono un supporto concreto all’implementazione e all’utilizzo degli standard GS1, per aumentare l’efficienza dei processi aziendali e della supply chain. Si tratta di un riconoscimento per l’IoT company italiana che attesta l’efficacia delle sue soluzioni integrate e complete per la trasparenza dei prodotti, la tracciabilità estesa e la sostenibilità che abilitano la gestione del DPP (Digital Product Passport).

L’Identikit di GS1 e Elision

GS1 è un’organizzazione no profit che sviluppa gli standard più utilizzati al mondo per la comunicazione tra imprese, innovando i processi di scambio dei dati lungo tutta la filiera. È un punto di riferimento storico per il mondo del largo consumo e anche per il settore sanitario, bancario e della logistica, oltre che del food-service e costruzioni. La sua missione è di portare visibilità, efficienza e sostenibilità nella filiera; un compito iniziato nel lontano 1973 con l’introduzione rivoluzionaria del codice a barre.

Elision è specializzata in servizi e soluzioni per l’identità digitale dei prodotti (serializzazione, anticontraffazione, tracciabilità end‑to‑end e DPP) ed è in grado di connettere i brands con i consumatori attraverso un approccio “One Partner”. Ha diversi anni di esperienza nell’IoT con differenti tecnologie come Rfid HF & UHF, BLE, NFC, UWB e Blockchain, dove ha sviluppato progetti di successo nei settori del Fashion & Luxury, Retail e Manufacturing.

Dichiarazioni

“Siamo orgogliosi di essere stati inseriti da GS1 tra le aziende in grado di favorire la transizione digitale”, dichiara Dario Pacotto, CEO di Elision. “Come centro di competenza TESISQUARE forniamo un ampio range di servizi e soluzioni applicative per supportare le aziende nello sviluppo di progetti IoT per la tracciabilità e il consumer engagement. Avvalendoci della TESISQUARE Platform abbiamo maturato esperienze concrete in diversi ambiti, come ad esempio la tracciabilità a livello di serial n° per il rispetto della normativa Cites per le pelli del settore fashion & luxury. Disponiamo anche di un osservatorio permanente sulle normative a livello Europeo con relativi servizi legali ed offriamo servizi di check-up alle aziende per definire la roadmap verso il DPP”.