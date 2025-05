FESPA 2025: sostenibilità e personalizzazione allo stand Epson

Epson è presente a FESPA 2025, la fiera leader in Europa per la stampa serigrafica e digitale di grande formato che si tiene a Berlino fino al 9 maggio e presso lo stand A20, padiglione 2.2 presenta la gamma più recente di prodotti innovativi, con particolare attenzione alla personalizzazione e alle tecnologie di stampa sostenibili.

Tra le novità presentate per la prima volta a FESPA, vi sono la stampante per la comunicazione visiva SureColor SC-S8100 da 64 pollici con inchiostri eco-solvent – che si aggiunge ai modelli professionali SureColor SC-S7100 e SureColor SC-S9100 – e la nuova stampante fotografica SureColor SC-P7300 (24 pollici) progettata per soddisfare le esigenze dei mercati della fotografia al dettaglio, del fine art e delle prove colore.

I prodotti Epson esposti a FESPA 2025

Nello stand Epson di FESPA 2025 sono esposti anche gli arrivi più recenti per la stampa tessile, la sublimazione, la comunicazione visiva e la fotografia professionale.

Stampa tessile e a sublimazione:

: questa stampante da 64 pollici a sublimazione è progettata per l’eccellenza nella stampa tessile. Sostituisce i precedenti modelli SureColor SC-F9400 e SureColor SC-F9400H, offrendo significativi miglioramenti in termini di produttività, facilità d’uso e qualità delle immagini. Il nuovo design compatto consente di risparmiare oltre 300 mm di altezza e la nuova testina di stampa PrecisionCore MicroTFP più grande, permette di aumentare la produttività fino al 30% in modalità 4C. SureColor SC-G6000: con questa stampante rollo-to-roll, Epson è entrata per la prima volta nel mercato DTFilm (Direct-to-Film). Si tratta di una valida alternativa ai modelli esistenti, grazie a un sistema automatico di pulizia dei tessuti che riduce al minimo la manutenzione manuale, rendendola una scelta efficiente per la produzione di grandi volumi.

Stampa per la comunicazione visiva:

SureColor SC-S8100 a sei colori (CMYK, Lc, Lm): EPSON presenta a FESPA 2025 la nuova stampante eco-solvent da 64 pollici per la comunicazione visiva che sostituisce la serie di grande successo S60600. Progettata per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei professionisti del signage, si caratterizza per stampe di alta qualità con ancora maggiore produttività e affidabilità rispetto al modello precedente. Grazie alla nuova testina di stampa PrecisionCore MicroTFP con 9.600 ugelli, rispetto a SureColor SC-S60600 è possibile aumentare la produttività fino al 30% in funzione del tipo di materiale, garantendo il completamento rapido di attività di stampa di grandi volumi senza compromettere la qualità.

Non solo: la nuova SureColor SC-S8100 va ad aggiungersi a SureColor SC-S7100, recentemente annunciata, e con la SureColor SC-S9100 completa la gamma Epson di stampanti eco-solventi da 64 pollici per comunicazione visiva. Basata sul successo della SureColor SC-S40600, SureColor SC-S7100 offre un’eccellente qualità di stampa a 4 colori, produttività e affidabilità, mentre SureColor SC-S9100 è un modello compatto da 64 pollici in grado di realizzare stampe di qualità straordinaria su un’ampia gamma di supporti. È dotata inoltre di Edge Print Pro, il software Epson di gestione della stampa che potenzia la produzione di materiali professionali di alta qualità per comunicazione visiva e POS, carta da parati e rivestimenti per veicoli. La configurazione degli inchiostri a 11 colori, incluso il nuovo verde, offre una gamma cromatica più ampia per stampe visive straordinarie e una maggiore produttività.

Stampa di fotografie:

Allo stand Epson di FESPA 2025 è esposta la nuova stampante fotografica SureColor SC-P7300 (24 pollici) che si rivolge ai mercati della fotografia, del fine art e delle prove colore, affiancandosi al modello SureColor SC-P5300 da 17 pollici, vincitore del premio TIPA, e al top di gamma SureColor SC-P9300 per offrire una gamma completa di stampanti di alta qualità per i professionisti della fotografia.

Nello stand sono presenti anche molte altre stampanti, tra cui:

SureColor SC-P20500 : stampante da 64 pollici, progettata per la fotografia fine art, i poster e la cartellonistica di alta qualità per interni.

: stampante da 64 pollici, progettata per la fotografia fine art, i poster e la cartellonistica di alta qualità per interni. SureColor SC-V7000 : prima stampante piana UV LED di Epson, utilizza un set di 10 inchiostri UV UltraChrome di Epson e stampa su un’ampia gamma di supporti (tra cui acrilici, policarbonati).

: prima stampante piana UV LED di Epson, utilizza un set di 10 inchiostri UV UltraChrome di Epson e stampa su un’ampia gamma di supporti (tra cui acrilici, policarbonati). L’ampia gamma di modelli Epson per la personalizzazione e la micro-produzione, tra cui l’ibrida DTG/DTFilm SureColor SC-F1000 e le più recenti stampanti piane UV compatte SureColor SC-V1000 e SureColor SC-V2000, progettate per supportare i professionisti creativi nella produzione di oggetti unici e di alta qualità.

Focus sulla moda sostenibile

Epson è impegnata nella promozione della stampa tessile sostenibile per la moda e quest’anno presenta la gamma Monna Lisa direct-to-fabric. In un’area dello stand allestito a FESPA 2025 viene illustrato come la tecnologia Epson possa favorire processi produttivi più sostenibili. Tra questi, alcuni articoli di moda realizzati utilizzando Monna Lisa ML-13000 e gli inchiostri a pigmenti di Epson sono in grado di ridurre, rispetto alla stampa analogica, il consumo di acqua fino al 97%, incoraggiando il settore ad adottare pratiche più sostenibili.

Dichiarazioni

“Il nostro obiettivo”, spiega Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia, “è ispirare le aziende a sfruttare al meglio la nostra tecnologia di stampa per creare oggetti personalizzati distintivi, nel pieno rispetto dell’ambiente. Nello specifico, qui a FESPA 2025 mostriamo come questa tecnologia può funzionare su un’ampia gamma di superfici e materiali diversi per rendere gli oggetti accattivanti e colorati“.