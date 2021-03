Positive Technologies, fornitore di soluzioni di sicurezza per il settore Enterprise, entra nel portafoglio di Future Time

Future Time, azienda romana attiva dal 2001 nella distribuzione di soluzioni per la sicurezza informatica, continua nella sua strategia di ampliamento dei brand inclusi nella propria offerta ed annuncia di aver siglato un’importante partnership con Positive Technologies, fornitore di soluzioni di sicurezza per il settore Enterprise.

Grazie alla consolidata esperienza nella ricerca e alla competenza di esperti di cybersecurity a livello mondiale, Positive Technologies crea soluzioni innovative di vulnerability assessment, compliance management e analisi delle minacce; la tecnologia di Positive Technologies riesce ad identificare, verificare e neutralizzare i rischi reali associati alle infrastrutture IT aziendali come vulnerabilità e difetti di configurazione all’interno di applicazioni, database, reti e sistemi di controllo industriale.

La partnership di Future Time con Positive Technologies è frutto dell’attività di ricerca e selezione delle migliori soluzioni di sicurezza presenti sul mercato che ha sempre contraddistinto la società, che da vent’anni collabora con successo con le più importanti aziende del settore per offrire ai propri rivenditori le migliori soluzioni per soddisfare le complesse necessità del mercato della cybersecurity. Oltre a Positive Technologies, Future Time ha all’attivo accordi di partnership con brand prestigiosi tra cui Avast, Trend Micro, Odix, Acronis e Stormshield.

“Siamo molto soddisfatti di aver siglato l’accordo di distribuzione con Positive Technologies, che ci permette di arricchire ulteriormente e di diversificare l’offerta rivolta i nostri partner.” Affermano Paolo Monti ed Emanuele Rammella, soci fondatori di Future Time. “In un contesto così articolato e complesso come quello della cybersecurity, riuscire a proporre la giusta soluzione per una specifica esigenza diventa la chiave per assicurare come prima cosa il massimo livello di sicurezza ed affermarsi poi come partner di fiducia dei propri clienti, incrementando così il proprio business.”

Future Time è riuscita a costruire una solida rete di rivenditori estesa a tutto il territorio nazionale poiché si è sempre contraddistinta per un’estrema attenzione alle esigenze dei suoi partner. La protezione del deal, l’assoluta non interferenza nel rapporto fra rivenditore e cliente, la priorità alle richieste del canale sono principi chiave in cui l’azienda romana crede fortemente e che da ormai vent’anni mette in pratica.