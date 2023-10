Good Design Award 2023 per le workstation portatili Getac

La serie di workstation portatili fully rugged X600 di Getac si è aggiudicata il Good Design Award 2023 nella categoria “ICT EQUIPMENT”.

La serie X600 è stata scelta perché combina un linguaggio di design coerente, un’eccellente struttura dei materiali e una robustezza richiesta dal settore militare. Tutte caratteristiche che la rendono ideale per i professionisti che vogliono massimizzare la propria produttività in ambienti di lavoro sfidanti.

Good Design Award 2023 si conferma uno dei riconoscimenti più rinomati al mondo in ambito design. Un premio che individua l’eccellenza del design in un’ampia gamma di categorie di prodotti, dagli articoli per la casa e le apparecchiature ICT, all’edilizia, al housing e alla mobilità. Sponsorizzato dal Japan Institute of Design Promotion, da oltre 60 anni rende migliore la vita delle persone attraverso il design.

Progettato secondo le esigenze del mondo di oggi

La serie X600 vanta diverse caratteristiche di design innovative, basate sulle reali esigenze dei clienti e degli utenti finali di Getac in settori quali difesa, oil & gas e utility. Tra queste, la pratica maniglia retraibile, che favorisce la mobilità senza compromettere il form factor, il design tool-less per una manutenzione facile e veloce. Ma anche la qualità costruttiva fully rugged certificata MIL-STD-810H, per un’affidabilità ottimale sul campo.

I dispositivi di questa gamma sono inoltre dotati di una struttura sigillata, che ne consente l’utilizzo in ambienti pericolosi o corrosivi. Tra questi, gli impianti oil & gas e le località marine. A sua volta, l’elevata capacità di elaborazione, soddisfa le esigenze di più utenti nel centro di comando mobile. Tutte queste caratteristiche combinate creano una gamma di dispositivi che rappresentano ben più della somma dei singoli componenti.

“Il processo progettuale di Getac è fortemente influenzato dai nostri clienti e da come utilizzano la nostra tecnologia per superare le sfide da affrontare quotidianamente” afferma James Hwang, Presidente di Getac Technology Corporation. “Soluzioni come la serie X600 sono il risultato di questa filosofia e il Good Design Award 2023, ne dimostra l’efficacia. Siamo davvero onorati di ricevere questo premio e speriamo di vincerne molti altri in futuro“.