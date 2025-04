GICOM ottimizza i sistemi di comunicazione audio/video con D-Link

D-Link, azienda specializzata a livello mondiale nel settore delle soluzioni di networking, ha supportato GICOM, realtà internazionale specializzata in sistemi di comunicazione integrati per il settore navale, nell’aggiornamento e ammodernamento della propria infrastruttura di rete. Il progetto, realizzato in collaborazione con il system integrator C2 Corporate, ha consentito di migliorare significativamente la gestione e le prestazioni dei sistemi di comunicazione audio-video sulle navi mercantili e nei cantieri navali di Shanghai.

Le esigenze di GICOM hanno trovato risposta nel software Nuclias Connect

GICOM necessitava di una nuova infrastruttura di rete capace di integrare i sofisticati sistemi di diffusione audio, garantendo al contempo elevati standard di qualità e sicurezza. La necessità di questo aggiornamento è emersa nell’ambito di un bando di gara, che ha visto D-Link distinguersi per l’affidabilità e l’innovazione delle proprie soluzioni. La collaborazione tra le due aziende è nata proprio da questo contesto, dando il via a una partnership strategica volta a rispondere alle esigenze di un’infrastruttura moderna ed efficiente. Il progetto ha richiesto la sostituzione di componenti obsoleti, il coordinamento tra diversi fornitori e la continuità operativa durante l’implementazione.

D-Link ha fornito una soluzione completa e altamente performante, combinando switch e access point di ultima generazione con il software di gestione centralizzata Nuclias Connect. Questo ha permesso a GICOM di gestire in modo intuitivo e da remoto l’intera infrastruttura, sia nei cantieri navali che a bordo delle navi mercantili. Gli switch della serie DGS-1210, caratterizzati da elevate prestazioni e flessibilità, hanno garantito una connettività affidabile, mentre gli access point Wi-Fi 6 DAP-X2810 hanno consentito una copertura estesa e una maggiore capacità di gestione del traffico di rete. L’adozione di Nuclias Connect (DNH-100) ha semplificato la gestione centralizzata della rete, offrendo agli amministratori IT un monitoraggio costante e la possibilità di intervenire in tempo reale per ottimizzare le operazioni e garantire un flusso di comunicazione stabile e sicuro.

L’ammodernamento dell’infrastruttura ha permesso a GICOM di migliorare significativamente la stabilità e le prestazioni dei propri sistemi di comunicazione audio-video, garantendo maggiore efficienza operativa e affidabilità. Grazie alla nuova architettura di rete, le navi mercantili e i cantieri navali dispongono ora di una connettività più reattiva e scalabile, in grado di supportare le esigenze operative in continua evoluzione. La piattaforma Nuclias Connect consente agli amministratori IT di monitorare in tempo reale lo stato della rete e di intervenire rapidamente in caso di necessità, assicurando continuità operativa e ottimizzazione delle risorse. Inoltre, la possibilità di configurare la rete in modo flessibile e di implementare aggiornamenti da remoto riduce i tempi di manutenzione e migliora la sicurezza complessiva del sistema.

D-Link conferma così il proprio impegno nel fornire soluzioni di rete innovative, affidabili e sicure, supportando aziende nella trasformazione digitale anche del settore navale, come GICOM.

Dichiarazioni

“La nostra rete è stata completamente rinnovata, permettendoci di migliorare significativamente i nostri sistemi di comunicazione audio e video. Ora disponiamo di un’infrastruttura stabile e performante, che ci consente di operare con maggiore efficienza e affidabilità”, ha dichiarato Manuel Sementa, Technical Director di GICOM.

Anche David Braga, Enterprise Sales Manager di C2 Corporate, ha sottolineato il valore della collaborazione con D-Link: “Grazie alla sinergia tra le nostre competenze tecniche e le tecnologie avanzate di D-Link, siamo riusciti a garantire un’infrastruttura di rete all’avanguardia, in grado di supportare pienamente i sistemi di comunicazione audio e video di GICOM”.

Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link Mediterraneo, ha aggiunto: “Questo progetto rappresenta un chiaro esempio di come le nostre soluzioni possano fare la differenza nel settore navale, garantendo affidabilità, efficienza e una gestione semplificata. La collaborazione con GICOM e C2 Corporate dimostra il nostro impegno nel fornire tecnologie di rete avanzate, in grado di rispondere alle esigenze più complesse con soluzioni innovative e performanti. La nostra esperienza nel settore e il successo di questa iniziativa confermano la validità della nostra strategia orientata all’innovazione e al supporto tecnologico di realtà all’avanguardia“.