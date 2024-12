Gli NVR Hikvision garantiscono performance e affidabilità

Tutti gli NVR Hikvision sono un vero concentrato di tecnologia capace di rilevare e classificare persone e veicoli escludendo altri oggetti in movimento. La nuova funzione AcuSearch rappresenta un ulteriore upgrade tecnologico dell’offerta Hikvision. Grazie a questa funzionalità, con l’utilizzo combinato di telecamere e NVR AcuSense, è possibile gestire la ricerca, il playback e quindi la sicurezza in maniera ancora più efficiente. Con AcuSearch è possibile selezionare un target specifico, andando oltre il filtro generico di AcuSense (basato su rilevamento persone), e rivedere tutte le immagini relative al soggetto scelto, all’interno delle registrazioni. Ciò consente di ripercorrere i movimenti di un soggetto, seguire un intruso o monitorare gli spostamenti di una persona smarrita con maggiore facilità e velocità.

Gestione della Privacy con gli NVR Hikvision

Tutti gli NVR Hikvision garantiscono, con funzioni specifiche, la protezione dei dati secondo i tempi e nei modi indicati dalla normativa, rispettando le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali ed offrendo quindi un valido supporto ad installatori ed utenti finali nella gestione quotidiana delle procedure interne dei sistemi di videosorveglianza.

Controllo qualità

La qualità è un valore fondamentale in Hikvison, in particolare, tutte le macchine di registrazione vengono collaudate in Italia, aggiornate all’ultima release firmware e corredate di Hard Disk per l’archiviazione Video. Hikvision conferma quindi la sua estrema attenzione alla gestione della qualità dalla progettazione alla produzione, sino all’immissione nel mercato locale. Hikvision Italy ha scelto l’utilizzo degli Hard disk SKyHawk di Segate progettati specificatamente per i sistemi di registrazione digitale; le unità SkyHawk sono ottimizzate per registrare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 garantendo affidabilità e prestazioni nelle applicazioni di sorveglianza. Due sono inoltre le caratteristiche da evidenziare di questi dispositivi: SkyHawk Health Management (SHM) e Servizio Rescue di Seagate.

SHM e Servizio Rescue di Seagate

Integrato con i sistemi NVR Hikvision, SHM (SkyHawk Healt Management) monitora e analizza attivamente lo stato di salute del disco. Questo permette opzioni di prevenzione, intervento e ripristino, aiutando ad evitare una eventuale perdita di dati. Grazie al servizio di recupero dati Rescue, inoltre, le immagini sensibili raccolte sono protette. In caso di perdita di informazioni, il team di esperti Seagate è pronto ad intervenire per mettere in atto il recupero, con una percentuale di successo del 90%, riducendo al minimo i tempi di inattività e garantendo la continuità del sistema. Il servizio Rescue ha validità di tre anni su tutte le macchine Hikvision con HDD 2 TB o superiore.