GRACE, il primo agente AI di vendita firmato Cegeka

In un mondo sempre più digitale, le aziende oggi hanno preso consapevolezza dell’importanza di adottare soluzioni di intelligenza artificiale per accelerare e ottimizzare i processi operativi. Secondo uno studio di Gartner, entro il 2025 il 70% delle organizzazioni utilizzerà l’AI per automatizzare le operazioni, migliorare l’efficienza e fornire una customer experience superiore.

Cegeka, azienda leader tra gli IT solution provider a livello globale, ha deciso di rispondere a questa sempre più crescente domanda con GRACE, la prima soluzione di Generative AI per la vendita che rivoluziona la user experience dei propri clienti con interazioni multimodali e personalizzate.

Un agente di vendita e pre-vendita che trasforma l’interazione con i clienti

Grazie a un framework avanzato, il multi-agente AI di ultima generazione sviluppato da Cegeka è la prima soluzione SaaS in grado di offrire la migliore esperienza conversazionale a prova di cyber-security, adattandosi a qualunque esigenza. Le aziende possono così accedere in modo immediato a un agente AI di vendita e pre-vendita avanzato, di facile implementazione e senza costi di sviluppo.

GRACE ci porta a un nuovo livello nell’ambito delle conversazioni automatizzate dedicate alle aziende, trasformando il modo in cui queste possono interagire con i loro clienti e gestire i dati. La soluzione, infatti, offre supporto in tempo reale e si adatta dinamicamente alle esigenze dei clienti, migliorando l’engagement e aumentando le conversioni. Con una struttura modulare composta da agenti specializzati, il chatbot si adatta dinamicamente alle esigenze delle aziende, permettendo un’interazione naturale, avanzata, sicura e altamente personalizzata, oltre a un’efficace ottimizzazione dei processi decisionali.

GRACE, nata per consigliare e interagire in modo strategico

GRACE è la prima AI capace di fornire risposte mirate e interazioni personalizzate. A differenza dei chatbot tradizionali, che offrono risposte generiche, GRACE permette un’esperienza conversazionale avanzata che, grazie alla proattività nel porre domande specifiche, è in grado di fornire risposte puntuali o eseguire azioni per proseguire il processo di vendita.

La sua struttura innovativa è composta da un Agente Orchestratore e tre Sub Agenti:

Educatore , risponde alle domande su temi AI, rendendo l’interazione informativa e coinvolgente.

, risponde alle domande su temi AI, rendendo l’interazione informativa e coinvolgente. Coach , analizza le esigenze aziendali e suggerisce soluzioni per ottimizzare i processi tramite AI, raccogliendo in modo discreto le informazioni utili per le interazioni future.

, analizza le esigenze aziendali e suggerisce soluzioni per ottimizzare i processi tramite AI, raccogliendo in modo discreto le informazioni utili per le interazioni future. Assessment, valuta lo stato dei dati aziendali per proporre soluzioni su misura in base al livello di maturità tecnologica dell’azienda.

Versatilità e sicurezza: il vantaggio competitivo di GRACE

Uno degli aspetti distintivi di GRACE è la capacità di orchestrare in autonomia le domande e le risposte più adeguate, garantendo al contempo la massima protezione dei dati aziendali. L’architettura di GRACE è stata progettata per integrarsi in modo agile con i sistemi esistenti (ad es. ERP, CRM), proteggendo al contempo le informazioni sensibili tramite protocolli avanzati di sicurezza e controllo dei contenuti, supportati dai filtri di sicurezza di Microsoft. Ogni interazione con l’utente viene gestita secondo elevati standard di cyber-security, assicurando un’esperienza fluida e senza limitare la funzionalità della soluzione.

Con più di 30 anni di esperienza nel campo IT e una presenza consolidata nel mercato europeo, Cegeka si distingue come leader nella digitalizzazione data-driven. Cegeka progetta soluzioni che non solo rispondono ai bisogni aziendali, ma promuovono un cambiamento concreto, migliorando la competitività e incrementando il valore aziendale. GRACE rappresenta l’ultima evoluzione in questa direzione ed è creata per accompagnare le aziende nel loro processo di trasformazione a data-driven company sfruttando l’enorme potenziale dell’Intelligenza Artificiale.

Dichiarazioni

“Attraverso la combinazione di know-how AI avanzato e personalizzazione, Cegeka propone con GRACE una nuova user experience per migliorare il customer engagement a supporto dei processi aziendali”, ha spiegato Fabio Betti, AI Strategist di Cegeka. “Questo approccio innovativo non solo risponde ai bisogni di business, ma garantisce alle aziende un’elevata capacità di adattamento, senza interferire con l’infrastruttura IT esistente. La missione di GRACE è aumentare l’engagement e le conversioni, semplificando ed efficientando il processo di vendita con un’esperienza utente gratificante e intuitiva. Uniamo intelligenza artificiale e sicurezza in un’unica soluzione di valore”.