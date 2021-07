C’è chi è già in vacanza, chi sta iniziando a preparare la valigia gestendo gli impegni dell’ultimo minuto e chi è ancora alla ricerca del volo last minute per la destinazione dei so-gni. Toshiba Electronics Europe propone due soluzioni di archiviazione ultra-portatili, in grado di garantire massima sicurezza ai vostri dati e tanta flessibilità anche in viaggio. Che siate dei workhaolic, dei top manager o dei fotografi in cerca di tanto spazio di archiviazione gli hard disk esterni Canvio Ready e Canvio Flex saranno i vostri perfetti com-pagni di avventure!

Canvio Ready

Questa unità di archiviazione ultra-resistente e plug-and-play offre fino a 4TB, un design rinnovato e bicolore e funzionalità drag-and-drop dei file. C’è di più, grazie alla tecnologia Ramp Loading, che previene danni al disco quando si è in movimento e un sensore d’urto che interrompe l’alimentazione in caso di sollecitazioni fisiche, ogni dato sarà sempre al si-curo. L’hard disk Canvio Ready pesa poco più di 200 grammi (4TB) e garantisce, inoltre, un trasferimento dei file incredibilmente veloce: grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 1 è possibile salvare do-cumenti, foto, filmati e tanto altro con velocità fino a 5 Gbit/s.

Canvio Ready è disponibile nei tagli di memoria da 1TB, 2TB e 4TB.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da: 59,99€ (1TB).

Canvio Flex

Grazie al suo form factor da 2,5” questa unità è super compatta, facile da portare con sé, ma anche elegante e discreta nella sua finitura argento. Offre fino a 4TB di spazio di archivia-zione, pesa poco più di 200 grammi (4TB) e compatibilità è la sua parola d’ordine. L’hard disk Canvio Flex assicura infatti massima flessibilità di storage grazie ai cavi USB-C e USB-A, che consen-tono di archiviare e accedere ai propri dati su più dispositivi, tra cui computer Mac, PC Win-dows, iPad Pro e altri modelli di tablet supportati, con una sola soluzione*. Basterà connet-tere l’hard disk al dispositivo scelto e l’unità sarà già pronta per l’utilizzo. Inoltre, grazie alla velocità di trasferimento di 5Gbit/s, sarà sempre possibile accedere ad ogni file salvato in modo semplice e immediato.

Canvio Flex è disponibile nei tagli di memoria da 1TB, 2TB e 4TB.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da: 69,99€ (1TB).