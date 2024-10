Hevolus porta la sua idea di scuola a Didacta 2024

Com’è la scuola del futuro? Inclusiva, multilinguista e sostenibile. È questo il credo di Hevolus, la digital company italiana apprezzata nel settore delle tecnologie più innovative applicate a tutti gli istituti scolastici.

L’azienda annuncia la propria presenza alla prossima edizione pugliese di Fiera Didacta, che vivrà a Bari dal 16 al 18 ottobre negli spazi della nuova Fiera del Levante.

Hevolus terrà una serie di workshop dal titolo “Inclusività, multilinguismo e laboratori immersivi: innovare la didattica con l’Intelligenza Artificiale Generativa e la Realtà Mista“, che avranno luogo negli stand dei suoi partner all’interno del padiglione Mediterraneo. È già possibile registrarsi per seguire i workshop e scoprire le coordinate dei diversi stand collegandosi al sito web della manifestazione.

Oltre che con i workshop, Hevolus sarà presente a Fiera Didacta con un corner dedicato all’interno dello stand del partner Cometa.

Hevolus presenta le sue soluzioni pensate per una didattica coinvolgente e interattiva

Le soluzioni Hevolus sono pensate per migliorare l’esperienza didattica di insegnanti e studenti e utilizzano la tecnologia per potenziare l’apprendimento e renderlo più coinvolgente, portando in aula oggetti virtuali e dando la possibilità di dialogare con essi, mantenendo comunque l’interazione umana tra docente e studente.

Facendo leva su eXtended Reality e Intelligenza Artificiale, l’offerta per l’Education di Hevolus combina il mondo fisico con quello digitale per facilitare la comprensione e la memorizzazione attraverso il coinvolgimento emotivo e l’esperienza interattiva, rendendo l’apprendimento più interessante e personalizzato e preparando al contempo gli studenti per un futuro in cui le barriere tra il mondo reale e quello informatico saranno sempre più labili.

Dichiarazioni

“A Fiera Didacta Edizione Puglia parleremo delle soluzioni per creare laboratori phygital collaborativi sia per i professori che per gli studenti e dell’impegno che mettiamo quotidianamente nel perfezionamento della didattica con l’obiettivo di renderla sempre più interattiva e immersiva”, ha commentato Elisabetta Porta, Education Lead Italia di Hevolus. “Oggi i docenti possono innovare la didattica, basandola sempre più su inclusività, multilinguismo e sostenibilità, grazie all’Intelligenza Artificiale generativa e alla Realtà Mista, che rendono i materiali didattici disponibili in ogni momento e da qualsiasi dispositivo”.