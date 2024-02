Honor Magic Series: risparmiare energia con un telefono è possibile

Quali piccoli gesti si possono attuare tutti i giorni per evitare sprechi? Tra le risposte, una è sicuramente imprevedibile, facile da applicare e molto efficace: avere uno smartphone con una batteria molto duratura, come nel caso della Honor Magic Series.

Infatti, il consumo di un cellulare può oscillare tra i 3 e i 7 watt, anche se questo dato varia in base alle caratteristiche della batteria. Ecco perché scegliere un telefono con un’autonomia alta diventa quindi un buon modo per ridurre notevolmente questi consumi con conseguenze positive sia per le tasche dei consumatori, che per l’ambiente.

Risparmio energetico e tecnologia: le nostre scelte contano

Tra le buone abitudini per risparmiare energia, si possono elencare le più comuni come: spegnere la luce quando si esce da una stanza, attivare gli elettrodomestici nelle fasce orarie in cui il costo è minore oppure scegliere lampadine a basso consumo energetico. Ma il risparmio energetico passa anche da altre scelte consapevoli, come quelle in fatto di tecnologia: ad esempio, optare per prodotti che, per le loro caratteristiche, contribuiscono a un minor consumo energetico. Per Honor la sostenibilità è un tema intrinseco della ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti e con la nuova serie Magic ha voluto puntare su uno smartphone che possa aiutare gli utenti a condurre una vita più sostenibile.

Serie Honor Magic: una batteria di lunga durata

Una delle caratteristiche principali che contraddistinguono gli smartphone della nuova serie è proprio la batteria. Infatti, il Magic 6 lite può contare su una batteria molto performante da 5300mAh in grado di offrire due giorni di autonomia con una singola ricarica. Proprio grazie alle sue performance, HONOR Magic 6 lite ha ottenuto la certificazione DXOMark Battery Gold Label. Inoltre, la batteria mantiene una durata eccellente, perché conserva l’80% della sua capacità anche dopo mille cicli di carica, rendendola in così una delle più resistenti e longeve sul mercato.

Per il Magic V2 e il Magic 6 pro, invece, la notevole autonomia è data dalla combinazione di silicio-carbonio, che consente un uso prolungato del telefono senza aver bisogno di ricaricarlo. Infatti, Honor cerca di seguire le nuove ricerche in ambito tecnologico e, essendo da tempo la scelta preferita nel mercato degli smartphone, ha deciso di introdurre questo materiale nella formulazione delle sue batterie, la cui capacità e velocità di ricarica è strettamente legata alla quantità e alla velocità di flusso del litio. Le ottime prestazioni sono possibili anche grazie al chip HONOR E1, che offre notevoli progressi nella gestione dell’alimentazione e nelle prestazioni della batteria. Inoltre, è anche possibile attivare la modalità risparmio energetico all’interno delle impostazioni che aumenta del 25% della durata della batteria.

Una maggiore durata dell’autonomia equivale a dover ricaricare meno lo smartphone, che a sua volta si traduce in un maggior risparmio energetico, sia per l’utente che per il pianeta. Avere a disposizione un dispositivo performante ma che garantisce anche un’autonomia non indifferente è l’obiettivo del brand e la serie Magic compie un passo importante verso una tecnologia più sostenibile. Grazie alle loro batterie, Honor Magic 6 Lite, Honor Magic 6 pro e Honor Magic V2 offrono una giornata senza la preoccupazione di dover tenere d’occhio la percentuale della batteria o avere sempre con sé il caricatore. Questa prospettiva apre agli utenti un ventaglio di possibilità su come sfruttare al meglio questa tecnologia non solo durante la giornata mondiale del risparmio energetico ma anche nella vita di tutti i giorni.

La ricerca di HONOR per rendere i prodotti sostenibili

Negli ultimi anni la ricerca di Honor si è concentrata sempre più nella direzione human centric volendo sviluppare dei prodotti che vadano a migliorare la vita dei suoi utenti e ha concentrato la propria attenzione sul tema della resistenza della batteria, uno degli aspetti presi in considerazione nella scelta di uno smartphone. A questo proposito Honor ha fatto grandi passi in avanti rispetto alla generazione precedente elevando le prestazioni di ricarica da 66W a 80W. Per garantire la sicurezza della batteria e la sua utilizzabilità a lungo termine, sono stati condotti diversi test completi volendo dimostrare la propria determinazione nel fornire una soluzione di batteria affidabile e sicura. I device sono stati quindi sottoposti a test ambientali, che ne valutassero la resistenza a bruschi cambiamenti di temperatura, condizioni di bassa pressione ed esposizione a temperature estreme. Inoltre, HONOR ha effettuato test per valutare le prestazioni elettriche della batteria in vari scenari impegnativi come sovraccarico, cortocircuiti ad alta temperatura e scarica forzata