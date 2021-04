Si è tenuto ieri il Huawei Italia IT Day, evento online organizzato da Huawei Enterprise Italia, che ha visto protagonisti i prodotti e le soluzioni IT che continuano a supportare la trasformazione digitale di imprese e Pubbliche Amministrazioni. Durante l’evento sono stati lanciati i prodotti storage della serie OceanStor Pacific e l’innovativo schermo multimediale Huawei IdeaHub Board.

Tim Cao, General Manager di Huawei Enterprise Italia, nel suo discorso di apertura a Huawei Italia IT Day ha condiviso le perfomance del 2020 e ha illustrato le iniziative strategiche che l’azienda intende intraprendere per il futuro, rafforzando e allargando le attuali partnership.

Lucio Ceruti, Senior Data Center Solution Manager di Huawei Enterprise Italia, ha presentato le soluzioni Huawei dedicate ai datacenter intelligenti, alimentati dall’intelligenza artificiale.

La soluzione per data center all-flash di Huawei, che include l’archiviazione all-flash OceanStor, la protezione dei dati OceanProtect, la rete di archiviazione NoF+ e O&M smart con ciclo di vita completo DME, offre una modalità efficace per costruire un futuro data center all-flash sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico. È già stato ampiamente implementato nei principali sistemi di diversi settori, come finanza, logistica, sanità e produzione, per ottenere il massimo valore dai dati aziendali e accelerare il percorso di trasformazione digitale. I moderni data center all-flash che stanno iniziando a diffondersi daranno grandi risultati, spingendo la produzione e contribuendo così a promuovere lo sviluppo a livello economico e sociale.

Al termine del suo intervento a Huawei Italia IT Day, Ceruti ha presentato la nuova edizione 2021 della campagna Flash Only+ che consente di ottenere tutti i vantaggi degli SSD con tecnologia NVMe allo stesso prezzo degli SSD SAS (a parità di capacità) e al contempo di abbattere la latenza del 400%, di ottimizzare le prestazioni del 40% e di avere servizi sempre attivi con architettura simmetrica A-A e aggiornamenti non-disruptive completati in pochi secondi.

Nel suo intervento, Gaetano Pastore, Huawei Data Storage Strategy & Business Development European Branch, ha presentato la nuova serie di storage OceanStor Pacific, prodotti pensati per l’archiviazione di grandi volumi di dati non strutturati.

Sono prodotti di prossima generazione, dedicati al calcolo ad alte prestazioni (HPC) e all’analisi dei dati ad alte prestazioni (HPDA), utilizzati nella ricerca medica per il sequenziamento del genoma, nel settore minerario ed estrattivo o per l’elaborazione delle previsioni meteo, dove la capacità di calcolo è un requisito fondamentale.

Infine Florindo Pascarella, Senior Solution Manager Cloud&AI , ha presentato a Huawei Italia IT Day uno dei prodotti di punta dell’offerta enterprise di Huawei: il nuovo dispositivo di collaborazione Huawei IdeaHub Board.

Huawei IdeaHub Board è dotato di uno schermo a luce soffusa, integra un sistema di proiezione e scrittura intelligente e offre un’esperienza interattiva generale davvero soddisfacente. In un’epoca come quella attuale in cui anche l’istruzione è diventata digitale, l’offerta di schermi è molto ampia. Tuttavia alcuni modelli presentano una luce blu a lunghezza d’onda corta che nel lungo termine si rivela particolarmente dannosa per i giovani e per gli utenti in generale. Huawei IdeaHub Board ha ottenuto la certificazione TÜV tedesca, bloccando il 60% della dannosa luce blu emessa dalle sorgenti luminose e riducendo anche la dominante gialla.

Duante l’evento online è stato inoltre possibile assistere a una visita guidata dell’innovativo Huawei Storage Lab di Chengdu, in Cina.