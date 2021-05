Fiori all’occhiello dell’offerta ASUSTOR, i NAS rackmount Lockerstor 12R Pro e Lockerstor 16R Pro offrono il pieno supporto agli hard disk Segate ST18000NE000 IronWolf Pro da 18 TB e alle unità Western Digital Ultrastar DC HC550 sempre da 18 TB, che consentono di portare le rispettive capacità massime di archiviazione fino a 216 TB e 288 TB.

Basati su processori Intel Xeon Quad-Core di 9a generazione e dotati di 8 GB di memoria UDIMM ECC DDR4-2666, espandibili fino a 128 GB, i NAS rackmount Lockerstor 12R Pro e Lockerstor 16R Pro, che sono in grado di ospitare rispettivamente fino a 12 e fino a 16 HDD, garantiscono tutta la potenza e la stabilità necessarie per supportare al meglio app di virtualizzazione e Docker.

Dotati di alimentatori ridondanti da 550 watt, quattro porte Gigabit Ethernet, che combinate offrono velocità di lettura e scrittura fino a 451 MB/s, e tre slot PCIe per consentire di montare schede di rete 10/25/40/50GbE e schede SAS, questi NAS in formato rackmount cono anche ideali come soluzioni di backup a 360°.

Principali caratteristiche tecniche dei NAS

CPU: Intel Xeon Quad-Core di nona generazione

8 GB di RAM UDIMM DDR4-2666 ECC

Dodici o sedici alloggiamenti per hard disk da 2½ “o 3½”

Due slot NVMe M.2

Quattro porte Gigabit Ethernet aggregabili (fino a 451 MB/s in lettura e scrittura)

Quattro porte USB 3.2 Gen2 (Tipo A), due USB 3.2 Gen 2 (Tipo C)

Tre slot Gen3 (8GB/s) PCIe

Due alimentatori Platinum da 550 W 80 PLUS

Capacità massima Lockerstor 12R Pro 216 TB

Capacità massima Lockerstor 16R Pro 288 TB

Supporto Hot Swap

Supporto RAID 0/1/5/6/10, Single, JBOD

Supporto unità da 2½ “e 3½” fino a 18 TB

Supporto alla migrazione del sistema senza interruzioni

Supporto unità Btrfs MyArchive