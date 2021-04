Per garantire al cliente un’esperienza d’acquisto ancora più efficiente e completa, Melchioni Ready ha ampliato la gamma di servizi dedicati all’assistenza e al supporto tecnico, mettendo a disposizione del professionista un team di tecnici qualificati in grado di affiancarlo e supportarlo nella scelta del prodotto, offrirgli una consulenza e un percorso formativo.

I servizi che Melchioni Ready ha messo in campo per incrementare il supporto e l’assistenza della clientela comprendono:

• demo di prodotto;

• consulenza tecnica personalizzata;

• troubleshooting;

• seminari tecnici,

• video tutorial sul canale YouTube.

Questi servizi si aggiungono al Melchioni Ready Quality Center gestito dal reparto Technical Sales; un laboratorio in cui tecnologie innovative e possibilità di formazione si incontrano.

All’interno del Quality Center del distributore è possibile effettuare test elettrici, termici, morfologici e stress test sulle nuove gamme prodotto. Inoltre, nel laboratorio è possibile svolgere attività quali: l’analisi profonda delle caratteristiche tecniche di un articolo, lo studio per l’implementazione delle funzioni, l’analisi dell’efficientamento energetico e l’ottimizzazione delle caratteristiche, il case historing e la verifica delle prestazioni dei prodotti.

Il laboratorio è anche attrezzato per svolgere attività di formazione, demo e seminari destinati alla struttura commerciale ma anche alla clientela e al professionista, oltre a svolgere la funzione di show room per i prodotti di punta.

“Il nostro impegno nell’offrire un servizio di valore e prodotti di qualità cresce sempre di più. Dopo il lancio del Melchioni Ready Quality Center, abbiamo deciso di offrire ai nostri clienti anche un servizio di supporto e assistenza pensato per rispondere a tutte le loro necessità tecniche” afferma Maurizio Candura, Amministratore Delegato di Melchioni Ready.