Il team Stake Kick Sauber corre ad alta velocità con Extreme Networks

Il team di F1 Stake Kick Sauber sfreccia non solo in pista, ma anche in rete con la connettività wireless flessibile e sicura di Extreme Networks. Il team di F1 ha infatti siglato una partnership con il leader del cloud networking.

Nell’ambito della collaborazione appena annunciata, le soluzioni Wi-Fi 6E di Extreme Networks forniranno al team un Wi-Fi con una grande larghezza di banda sia nel quartier generale di Hinwil sia durante gli spostamenti in tutto il mondo per il Campionato del Mondo di F1 2024. Le attività del team Stake Kick Sauber potranno contare su una connettività wireless flessibile e sicura per le comunicazioni in pista e per il supporto di tutta la tecnologia connessa alla rete nelle vetture stesse.

Le soluzioni di Extreme adottate dal team Stake Kick Sauber

Nel quartier generale del team a Hinwil, oltre a supportare tutte le funzioni aziendali, le soluzioni Extreme sosterranno anche la produzione. Qui, il Wi-Fi 6E fornirà connettività più veloce per migliorare la produttività dell’impianto, oltre a una larghezza di banda aggiuntiva per consentire al team Stake Kick Sauber di adottare le tecnologie emergenti che richiedono una maggiore potenza, come i macchinari automatizzati e il software di AI, senza impattare sulle attività quotidiane.

Le soluzioni Wi-Fi di Extreme creano una base per supportare e scalare la rete in modo da soddisfare le nuove esigenze e i nuovi casi d’uso, mentre gli Universal Switch consentono al team IT di modificare rapidamente il sistema operativo in base all’evoluzione dei casi d’uso, assicurando agilità e riducendo al minimo i costi futuri delle apparecchiature.

Il team di F1 Stake Kick Sauber si avvarrà anche di ExtremeAnalytics, fornendo ai team operativi e amministrativi visibilità sulle prestazioni della rete, delle risorse a cui i dipendenti accedono più frequentemente, delle aree ad alto traffico nei suoi impianti di produzione che potrebbero essere spostate per aumentare l’efficienza e dei momenti di massima attività degli utenti. Le informazioni consentiranno di prendere decisioni migliori per la produzione e il personale, mentre lo staff IT potrà ottenere una migliore comprensione della salute della rete per garantire la massima produttività e risultati migliori in tutte le attività.

Come parte dell’accordo, il logo di Extreme Networks sarà visibile sui bracci delle sospensioni della nuova sfidante del team Stake Kick Sauber per il 2024, la C44, guidata da Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

Dichiarazioni

Alessandro Alunni Bravi, rappresentante del team Stake Kick Sauber, dichiara: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Extreme Networks, il nuovo partner che si unisce alla famiglia in continua crescita del team di F1 Stake Kick Sauber. Una connettività affidabile e sicura è essenziale per il nostro team, a Hinwil – il centro delle nostre attività – e lungo i circuiti. Con il Wi-Fi 6E di Extreme Networks avremo prestazioni di rete più veloci, essenziali per aumentare la produttività del personale e delle linee di produzione e per migliorare le nostre operazioni. Con Extreme Networks abbiamo trovato un nuovo partner straordinario, che sarà al nostro fianco quando affronteremo le sfide del Campionato Mondiale di F1 2024“.

Markus Nispel, Chief Technology Officer EMEA, Extreme Networks: “Siamo entusiasti dell’opportunità di unire le forze con il team di F1 Stake Kick Sauber per nuova stagione di gran premi. Il team aveva bisogno di una rete in grado di tenere il passo non solo con la velocità delle macchine ma anche con l’efficienza del personale del quartier generale e della produzione. Le soluzioni WiFi e di analisi di Extreme gli permetteranno di raggiungere ancora più velocemente gli obiettivi a livello di organizzazione, grazie alla sicurezza e all’affidabilità di cui hanno bisogno per potersi concentrare su quello che è più importante per loro: il successo nel campionato di F1 2024“.