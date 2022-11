PFU (EMEA) Limited presenta HHKB Professional HYBRID Type-S Snow

PFU (EMEA) Limited annuncia due nuove Happy Hacking Keyboard (HHKB) Professional HYBRID Tipe-S Snow, con un design e un look rinnovati. Sono stati inoltre resi disponibili due set di tasti opzionali in colore Snow, con o senza stampa, che consentono agli utenti HHKB di personalizzare il layout della tastiera esistente. Per soddisfare gli utenti che preferiscono un aspetto più minimalista, la tastiera HHKB Professional HYBRID Type-S Snow è disponibile con tasti stampati o meno. I nuovi modelli Snow sono di colore bianco puro, con tasti in uno stile esteticamente gradevole centrato e un tasto Fn aggiornato. La versione stampata presenta un nuovissimo carattere tipografico, Helvetica lite, mai visto prima sui modelli HHKB.

Destinata a programmatori, ingegneri, scrittori e professionisti, la nuova tastiera è stata progettata per essere una tastiera comoda e perfetta per l’uso quotidiano. Il design compatto è caratterizzato da silenziosi key switch Topre per eliminare il rumore dei tasti e connettività ibrida tramite Bluetooth, che consente di trasportare facilmente la tastiera per lavorare ovunque. Il design a gradini cilindrici garantisce inoltre maggiore ergonomia. Tutte le superfici superiori dei tasti sono rivolte verso il centro, in modo da ridurre il movimento delle dita e migliorare il comfort durante i lunghi periodi di scrittura, offrendo agli utenti un’esperienza di digitazione migliore.

“Il nostro approccio è sempre stato rivolto a una continua innovazione che risponde direttamente alle esigenze e feedback dei clienti”, commenta Hiroaki Kashiwagi, President e CEO di PFU (EMEA) Limited. “L’aggiunta permanente dei modelli HHKB Professional HYBRID Type-S Snow alla nostra gamma soddisfa la necessità di design minimalista di alta qualità e comfort e riflette il nostro impegno a continuare a migliorare la nostra offerta.”

I modelli HHKB Professional HYBRID Type-S Snow e i relativi set di tasti saranno disponibili in esclusiva per il pre-ordine su PFUEMEA.com a partire dal 23 novembre.