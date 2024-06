IMOU Cell 3C: la sicurezza wireless amica dell’ambiente

Sicurezza e sostenibilità sono il binomio vincente delle nuove telecamere wirelss di IMOU, fornitore di soluzioni IoT intelligenti. La serie Cell 3C, include le avanzate telecamere di sicurezza wireless Cell 3C, Cell 3C Kit e Cell 3C All In One, che combinano facilità di installazione e funzionalità di sicurezza all’avanguardia con la grande capacità della batteria e l’efficienza dei suoi pannelli solari.

La serie Cell 3C offre sicurezza all’insegna della semplicità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con telecamere wireless che integrano pannelli solari. Questo offre ai proprietari di casa un’esperienza di sicurezza e affronta al contempo il consumo energetico e l’impatto ambientale.

Le telecamere di sicurezza wireless IMOU sono ideali per le impostazioni di sicurezza esterne senza alimentazione. Progettata per garantire agli utenti di risparmiare denaro e di sprecare meno tempo, la serie Cell 3C è facile da installare ed è dotata di una batteria da 5000 mAh di grande capacità, che fornisce fino a 120 giorni di protezione con una singola carica. I modelli Cell 3C Kit e All In One integrano un pannello solare da 3W che riduce i problemi di ricarica e di minor sicurezza, minimizzando al contempo l’impatto sull’ambiente.

Meno tempo

Le telecamere di sicurezza della nuova serie di IMOU sono state progettate per semplificare al massimo l’installazione. Basta accendere il dispositivo, connetterlo alla rete Wi-Fi di casa e montarlo all’esterno in una posizione adatta e l’installazione è completa. Non sono necessari complessi cavi elettrici né l’intervento di un elettricista.

Il modello Cell 3C All in One è dotato di un pannello solare integrato che rende semplice l’installazione. Per luoghi con luce solare limitata, il prodotto Cell 3C Kit consente agli utenti di collegare il pannello solare separatamente, nella posizione più adatta.

Riduzione delle spese

Oltre a costituire una conveniente soluzione per la sicurezza della casa, questa linea può anche far risparmiare denaro nel corso del tempo. Collegando ad un pannello solare da 3W, oppure utilizzando il modello IMOU Cell 3C All in one, non si utilizza alcuna fonte di elettricità diretta e di conseguenza si taglia sul consumo energetico e sulle bollette elettriche.

Le telecamere di sicurezza della serie Cell 3C dispongono del grado di protezione alle intemperie IP66 e sono progettate per funzionare specificatamente in ambienti esterni. Realizzate per resistere a qualsiasi tempesta, garantiscono anni di sicurezza domestica affidabile e al contempo consentono di ottenere risparmi a lungo termine sui costi.

Meno preoccupazioni per la sicurezza con le nuove telecamere IMOU

Le telecamere della serie Cell 3C forniscono una qualità eccezionale delle riprese e inviano all’app IMOU Life le immagini catturate con risoluzione 2K QHD, mentre ogni dettaglio dell’area attorno alla vostra proprietà viene catturato e registrato con straordinaria nitidezza.

La serie Cell 3C offre una visione notturna intelligente a colori con una scelta tra quattro modalità. La modalità Smart attiva i riflettori quando rileva del movimento, fornendo immagini a colori e consumando meno energia rispetto alla modalità a colori sempre attiva. In alternativa gli utenti possono scegliere la modalità Colore, la modalità Infrarossi o la modalità Inattiva per soddisfare le proprie esigenze di sicurezza e alimentazione.

Per rilevare rapidamente obiettivi umani, le telecamere utilizzano sensori a infrarossi passivi (PIR) combinati con una potente tecnologia di elaborazione delle immagini. In questo modo vengono eliminati i falsi allarmi causati dalle gocce di pioggia o dagli animali domestici del vicinato. Quando il sistema rileva un essere umano invia una notifica al vostro smartphone, per consentirvi di rispondere ai potenziali pericoli.

Il grado di protezione alle intemperie IP66 significa che le telecamere sono testate anche per resistere a ondate e spruzzi d’acqua potenti; le telecamere della serie Cell 3C inoltre sono sigillate a tenuta di polvere, per garantire il funzionamento in ambienti esterni polverosi. Potete stare tranquilli, certi che il vostro sistema di sicurezza rimarrà pienamente operativo anche nelle condizioni atmosferiche più avverse.

Un minor impatto sull’ambiente

Le telecamere IMOU della serie Cell 3C integrano un pannello solare da 3W che consente due ore di ricarica tramite la luce del sole per il funzionamento continuo fino a 24 ore, e sono quindi una soluzione ecologica per la sicurezza della casa che risparmia energia e riduce l’impatto ambientale.

Oltre alle caratteristiche principali, la nuova serie di IMOU offre anche opzioni di storage flessibili, riproduzione di eventi, modalità personalizzabili, deterrenza attiva, protezione della privacy digitale e la capacità di acquisire video time-lapse, stabilendo un nuovo standard per la sicurezza domestica.

Disponibilità della serie IMOU Cell 3C

Il prodotto Cell 3C Kit è ora disponibile per l’acquisto su Amazon, al prezzo speciale di 46,99 euro per i clienti. Nel frattempo, il modello Cell 3C All-in-One sarà presto disponibile esclusivamente attraverso il canale di vendita al dettaglio.