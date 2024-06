ECW526: l’Access Point EnGEnius pronto per il Wi-Fi 7

Con il già noto Access Point Wi-Fi 7 4x4x4 ECW536 e il nuovo Access Point Wi-Fi 7 2x2x2 ECW526, le aziende possono implementare il Wi-Fi 7 in modo semplice e conveniente, trasformando così il proprio business in un ambiente altamente tecnologico e all’avanguardia. EnGenius offre ai clienti la flessibilità di scegliere l’Access Point Wi-Fi 7 più adatto alle proprie esigenze. Che si tratti di aree densamente popolate come le sale conferenze o di garantire una copertura estesa in spazi ampi, EnGenius mette a disposizione soluzioni diversificate per le aziende che richiedono prestazioni ottimali durante la transizione al Wi-Fi 7. Grazie ai nostri Access Point, garantiamo un supporto altamente performante per applicazioni ad alta intensità di banda, offrendo al contempo una connettività efficiente e affidabile.

Tutti pronti alla prossima transizione tecnologica con l’ECW526

L’Access Point ECW526 è un dispositivo tri-band dal design elegante che offre velocità senza precedenti, fino a 9,4 Gbps. Utilizzando tre bande di frequenza (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz), un singolo Access Point è in grado di supportare dispositivi di uso comune, un numero elevato di dispositivi IoT e in aggiunta anche diversi gadget high-tech. Il dispositivo è retrocompatibile e si integra perfettamente con le configurazioni Wi-Fi esistenti, facilitando così la transizione alla prossima generazione di dispositivi di rete.

Alimentato dal Qualcomm Networking Pro 1220 Wi-Fi 7, l’ECW526 sfrutta le funzionalità avanzate del Wi-Fi 7, tra cui canali a 320 MHz, 4096-QAM e funzionamento multi-link. Supporta senza problemi attività ad alta intensità di banda come lo streaming video 4K e l’esecuzione di applicazioni Cloud, garantendo un utilizzo ottimale della rete, una bassa latenza e un’affidabilità del segnale senza precedenti.

EnGenius ha progettato l’ECW526 con una porta Ethernet da 10 Gbps per trasmissioni dati fulminee, pur mantenendo un modesto consumo energetico di soli 21 Watt e garantendo la compatibilità con gli Switch e injectors PoE+ tradizionali. L’ECW526 rappresenta il futuro della connettività Wi-Fi 7, trasformerà il modo di connettersi e offre alle aziende una soluzione conveniente per un network veloce, flessibile e sicuro.

Caratteristiche principali