Keenetic porta i suoi prodotti sugli scaffali di MediaWorld

Il settore del Retail ha visto, in questi giorni, la nascita di un importante accordo di distribuzione, quello tra Keenetic, azienda specializzata in soluzioni di networking sbarcata in Italia a inizio 2024, e MediaWorld. La partnership prevede la distribuzione dei prodotti di alta gamma Keenetic nel canale Retail. Dunque, a partire da maggio, 12 diverse referenze saranno disponibili a lineare in tutti i punti vendita sul territorio e nello store online di una delle principali insegne di riferimento per l’elettronica di consumo.

Nello specifico parliamo di Range Extender Wi-Fi Mesh per l’estensione del segnale ma soprattutto di una vasta gamma di Router per tutte le tipologie di connessione quali FTTH, FTTC, DSL e 4G/LTE adatte ad ogni esigenza del consumatore. Ognuna di queste soluzioni, dal livello entry a quello premium, utilizza la tecnologia Mesh, è autoconfigurabile e può contare su KeeneticOS, il sistema operativo di proprietà capace di garantire stabilità, sicurezza e funzionalità personalizzabili.

“Questo accordo è certamente un altro importante step per la nostra crescita nel mercato italiano della connettività”, dichiara Marco Bartolone, Country Manager di Keenetic Italia. “Il fatto che uno dei principali player del mondo Retail abbia scelto di puntare sui nostri prodotti è motivo di grande orgoglio. Siamo sicuri di poter soddisfare le esigenze di un ampio pubblico mettendo a disposizione dei consumatori soluzioni di networking di altissimo livello tecnologico, ad un prezzo competitivo, presidiando quindi una fascia di mercato ad oggi scoperta. I nostri dispositivi nascono per soddisfare le richieste del mondo Business e questa partnership ha l’obiettivo di poter migliorare anche l’esperienza dell’utente consumer, sempre più inserito in contesti domestici che richiedono stabilità e ottime performance di connessione. Ritengo che MediaWorld rappresenti il partner ideale per offrire le soluzioni Keenetic ad un consumatore esigente ed attento agli investimenti tecnologici”.

La formazione del personale di MediaWorld

Per assicurare la migliore assistenza possibile in loco, la multinazionale con sede alle porte di Francoforte ha pianificato delle specifiche sessioni di training per formare il personale specializzato di MediaWorld sulle principali peculiarità del mercato networking e del mondo Keenetic. Grazie a questa formazione, il personale acquisirà competenze verticali per comprendere le tecnologie che offre il mercato delle connessioni Wi-Fi, consigliare la corretta soluzione in base alla tipologia di rete del cliente e assistere il consumatore nel modo più efficace possibile, garantendo un’esperienza di acquisto soddisfacente e informata.

“Con questo accordo, MediaWorld, l’Experience Champion del settore dell’elettronica di consumo, si riconferma punto di riferimento in termini di ampiezza di assortimento e pluralità di soluzioni in grado di migliorare la quotidianità delle persone”, dichiara Stefania Cocciola, Head of market Informatica, Gaming e Accessori di MediaWorld. “Un elemento cardine di questo accordo è stata l’attività di formazione tecnica dei nostri consulenti. In uno scenario di connected home con un crescente numero di dispositivi connessi alla rete domestica, potranno meglio interpretare le esigenze dei clienti e accompagnarli verso soluzioni personalizzate in grado di soddisfare sia le esigenze di connettività attuali che future”.

Come funzionano i dispositivi Keenetic

I prodotti Keenetic sono progettati per essere affidabili, semplici da usare e autoconfigurabili, in modo da garantire un’esperienza personalizzata unica nel suo genere, alla stregua di dispositivi come smartphone e computer. Il controllo diretto da parte dell’azienda sullo sviluppo dell’hardware e del software garantisce l’autonomia necessaria per affiancare i clienti in ogni fase. Ogni router è, inoltre, dotato di tool di gestione della connessione e di uno spazio cloud privato. Nel primo caso, l’applicazione mobile Keenetic per iOS e Android consente di gestire l’intera rete anche da remoto, attivando solo le funzionalità necessarie in quel preciso momento. Un principio, quest’ultimo, pensato per supportare aziende di piccole e medie dimensioni con più sedi che hanno necessità di essere interconnesse e di ottimizzare i propri processi. E ancora, con lo spazio cloud disponibile su ogni dispositivo, utilizzabile col supporto di un hard disk esterno, Keenetic vuole garantire a tutti gli utenti la possibilità di proteggere in maniera assolutamente efficace i propri dati, personali o aziendali.

Gli aggiornamenti del sistema operativo

Tutti i dispositivi Keenetic offrono almeno quattro anni di aggiornamenti costanti del sistema operativo per evitare l’obsolescenza istantanea, allungare la vita del router e ridurre l’impatto anche in termini di sostenibilità. Gli aggiornamenti non solo correggono bug e implementano misure di sicurezza, ma introducono anche nuove funzionalità ed estendono il supporto per le periferiche più recenti. Per garantire che questi processi vadano a buon fine Keenetic investe grandi risorse nelle attività di testing (7.500 ore al mese). Ogni nuovo aggiornamento deve superare circa 8.000 test e anche la stessa fase di rilascio non avviene tutta nello stesso momento ma in diversi step, proprio per dare la possibilità di monitorare quanto sta accadendo e intervenire per correggere eventuali errori prima che il problema possa raggiungere tutti i dispositivi connessi.