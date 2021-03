Con il programma WISE, WatchGuard insieme ai suoi partner e a istituzioni accademiche qualificate punta a potenziare la prossima generazione di professionisti della sicurezza IT

WISE, acronimo di WatchGuard Initiative for Security Education, è il programma di WatchGuard dedicato alle istituzioni accademiche per rafforzare le competenze dei prossimi professionisti della cybersecurity.

WISE è un programma progettato da WatchGuard e promosso dai partner WatchGuardONE per offrire agli istituti accademici i prodotti, i servizi e la competenza della multinazionale americana. Il programma prevede l’accesso gratuito per professori e studenti alle appliance per la sicurezza di rete WatchGuard Firebox, alla soluzione per l’autenticazione multifattore AuthPoint e agli access point Secure Wi-Fi.

“Con WISE intendiamo offrire il nostro contributo per colmare la carenza di professionisti qualificati nel campo della cybersecurity” spiega Ivan de Tomasi, Country Manager Italy & Malta di WatchGuard. “Ma affinché questo programma abbia successo abbiamo bisogno dell’esperienza dei nostri partner, che lavorano direttamente con gli istituti del loro territorio per costruire programmi di studio, fornire supporto, condividere conoscenze e offrire formazione. Con i nostri partner possiamo aiutare a creare la futura generazione dei leader della sicurezza di rete.”

Studiare e formarsi sulle attuali tecnologie di cybersecurity

WISE è ideato per fornire opportunità di formazione basate su scenari reali, tramite un’esperienza pratica con dispositivi e servizi per la sicurezza di rete all’avanguardia.

Il programma prevede per istituzioni accademiche e studenti di poter utilizzare gratuitamente le più avanzate tecnologie WatchGuard e alcuni servizi specifici per le lezioni e l’uso didattico, oltre alla possibilità di accedere a risorse di formazione per il training tecnico.

Per i partner un’opportunità di “mentoring”

Il programma è aperto a tutti i partner WatchGuardONE che possono partecipare a WISE con un’istituzione accademica di loro scelta. Sarà il partner ad agire come punto di contatto principale, a seguire l’istituto nelle fasi di installazione e configurazione dei dispositivi WatchGuard, a fornire supporto tecnico di primo e secondo livello, oltre a 20 ore annuali di assistenza alla formazione che possono consistere in interventi in aula, attività di mentoring interna ecc.

A chi è rivolto WISE

Possono partecipare al programma WISE le istituzioni accademiche. Le strutture interessate possono candidarsi inviando richiesta a WatchGuard che la esaminerà e, nel caso in cui non sia stato ancora individuato un partner WatchGuardONE, collaborerà con le istituzioni accademiche approvate all’individuazione di uno sponsor partner. Le istituzioni accademiche potranno accedere a una combinazione di dispositivi hardware/software e abbonamenti di sicurezza WatchGuard che dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità formative.

Educatori e studenti potranno accedere ai contenuti per il training tecnico disponibili sul Learning Center di WatchGuard. Gli educatori potranno anche partecipare alle sessioni virtuali di training con istruttore fornite dai formatori tecnici di WatchGuard, senza costi aggiuntivi.