Kingston: i gadget tech che non possono mancare in vacanza

Agosto è finalmente arrivato e con lui il momento di partire, a caccia di sole e divertimento. Prima di chiudere la valigia, bisogna però fare attenzione: a prescindere dalla meta delle vacanze, mare, montagna oppure campagna, secondo Kingston Technology, specialista mondiale nella produzione di memorie e nell’offerta di soluzioni tecnologiche, ci sono infatti alcuni gadget tech che non possono assolutamente mancare. Ecco l’elenco completo.

Canvas React Plus

Chi non sogna di immortalare ogni attimo delle proprie vacanze, con la qualità di un fotografo professionista? Questa scheda SD di Kingston si caratterizza per la velocità e le prestazioni di alto livello nell’acquisizione di video e immagini ad elevata risoluzione e in 4K/8K, scattate con fotocamere di standard professionale. È perfetta per chi non vuole perdere neanche un frame del tuffo dallo scoglio più alto (trasformandolo in un contenuto perfetto per Instagram!): Canvas React Plus consente infatti di scattare foto in sequenze rapide con velocità di registrazione fino a 260MB/s, permettendo di dare libera espressione alla creatività.

Wokflow station (e relativi lettori)

Ok, scattare centinaia di foto e video è divertente ma poi… vanno scaricati. Con la Workflow station e i lettori di Kingston questo compito, spesso odiato e rimandato per mesi, si fa più semplice. Ideale per velocizzare il lavoro di post-produzione e creazione di una configurazione di offload dei file, fornisce infatti un sistema flessibile per il trasferimento di video, foto e audio da sorgenti multiple e simultaneamente. Indipendentemente dal fatto che si tratti di scatti multi-cam a 4K/8K effettuati con registratori audio portatili per ciascun host, o di filmati B-Roll con droni e GoPro, è possibile collegare simultaneamente al dock fino a quattro lettori per il trasferimento rapido di filmati. La Workflow Station e i relativi lettori supportano le velocità dello standard USB 3.2, che consente di eseguire i processi di post-produzione con la massima rapidità.

DataTraveler® Kyson

Arrampicarsi in montagna o correre sulla spiaggia, trasportando al tempo stesso i propri file… senza rischiare di perdere neanche un pezzo? Con Kingston DataTraveler Kyson si può! Il drive Flash USB Type-A ad alte prestazioni è infatti dotato di uno speciale design metallico senza cappuccio (così non lo si può dimenticare in giro!), mentre la pratica asola semplifica il trasporto del dispositivo. Caratterizzato da elevatissime velocità di trasferimento, fino a 200 MB/s in lettura e 60 MB/s in scrittura, offre la possibilità di trasferire file in maniera rapida e conveniente. Grazie alla capacità di storage fino a 256 GB, è possibile archiviare e condividere foto, video, musica e altri contenuti anche mentre si è in movimento.